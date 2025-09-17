Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
SpaceX построила судно для перевозки Starship по воде между базами
Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что его космическая компания построит новое автономное судно, предназначенное для перевозки Starship со «Звездной базы» (Техас) на мыс Канаверал (Флорида).
Скорее всего, речь идет о барже Marmac 308, недавно спущенной на воду. Ее размеры — 91,4 метра в длину и 30,5 метра в ширину.
SpaceX стремится как можно скорее начать запуски Starship с площадок во Флориде, где уже ведется строительство стартовых комплексов. Однако завод Starfactory для производства Starship во Флориде еще далек от завершения, в отличие от мощностей на «Звездной базе».
Поэтому какое-то время судно будет транспортировать ступени Starship горизонтально по воде из порта Браунсвилл в порт Канаверал.
В отличие от ракет Falcon 9 с диаметром 3,7 метра, Starship имеет диаметр девять метров, что делает его транспортировку по дорогам общего пользования на такое расстояние нецелесообразной.
