SpaceX построила судно для перевозки Starship по воде между базами

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что его космическая компания построит новое автономное судно, предназначенное для перевозки Starship со «Звездной базы» (Техас) на мыс Канаверал (Флорида).

Иллюстративное изображение перевозки Super Heavy со «Звездной базы» (Техас) на мыс Канаверал (Флорида) / © John Kraus

Скорее всего, речь идет о барже Marmac 308, недавно спущенной на воду. Ее размеры — 91,4 метра в длину и 30,5 метра в ширину.

SpaceX стремится как можно скорее начать запуски Starship с площадок во Флориде, где уже ведется строительство стартовых комплексов. Однако завод Starfactory для производства Starship во Флориде еще далек от завершения, в отличие от мощностей на «Звездной базе».

Поэтому какое-то время судно будет транспортировать ступени Starship горизонтально по воде из порта Браунсвилл в порт Канаверал.

В отличие от ракет Falcon 9 с диаметром 3,7 метра, Starship имеет диаметр девять метров, что делает его транспортировку по дорогам общего пользования на такое расстояние нецелесообразной.