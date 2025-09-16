Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Микробиолог собрал фильмы, в которых бактерии не злодеи

Испанский ученый подготовил подборку фильмов, в которых микробы не являются злодеями. В списке есть и старая лента про Луи Пастера, и современная научная фантастика.

Люди смотрят фильмы с «хорошими микробами» / © Microbial Biotechnology, Manuel Sánchez-Angulo

Микробы необходимы для поддержания жизни. Люди используют их для множества процессов, таких как производство биотоплива, ферментация пищевых продуктов, производство антибиотиков и других лекарств. Однако в массовой культуре их зачастую подаются в негативном ключе.

Испанский микробиолог Мануэль Санчес-Ангуло (Manuel Sánchez-Angulo) проанализировал кинематограф и собрал подборку фильмов, в которых микробы были показаны в положительном ключе. Его статья опубликована в Microbial Biotechnology.

В список коммерческих фильмов, которые показывают микробиологию с положительной стороны попало почти три десятка фильмов. Среди них оказались культовые «Аватар» и «Матрица».

В своей работе Санчес-Ангуло отдельно выделяет фильм «Хороший год» Ридли Скотта. Как и во многих других популярных лентах, в этом фильме уделяется совсем мало времени микробиологии. Бактерии там используются для ферментации вина. Отрывки таких фильмов исследователь предлагает показывать в качестве образовательного материала в виде коротких роликов.

Иногда «позитивная микробиология» становится неотъемлемой частью сюжета. Это в том числе биопики о так называемых «основоположниках микробиологии». Большинство этих фильмов снималось давно, с тех пор понимание науки сильно изменилось. Однако Санчес-Ангуло уверен, что фильмы о Луи Пастере, Пауле Эрлихе или даже вымышленном Арроусмите представляют большой интерес. Автор статьи предлагает их использоваться для иллюстрации определенных аспектов истории микробиологии и методов научных исследований того времени.

«Повесть о Луи Пастере» была снята еще в 1936 году режиссером Уильямом Дитерле. Сюжет фильма крутится вокруг многочисленных усилий Пастера убедить научное сообщество, что болезни вызваны заражением микроорганизмами. В фильме показывается, как он разрабатывает свои самые известные вакцины: против сибирской язвы и бешенства.

Кадр из фильма «Повесть о Луи Пастере» / © Warner Bros

Фильм «Волшебная пуля доктора Эрлиха» снят в 1940 году. Эрлих создал лекарство от сифилиса сальварсан — первое химиотерапевтическое средство для лечения инфекционных заболеваний. В 1940-е годы, когда снимался фильм, США было строго запрещено употреблять такие слова, как «сифилис». Президент ассоциации, отвечавший за соблюдение морального кодекса для фильмов, в итоге признал, что было бы нелогично не упоминать сифилис в биографическом фильме об ученом, открывшем лекарство.

«Доктор Эрроусмит», вышедший на экраны в 1931 году, снят по одноименному роману Синклера Льюиса. Кинолента исследует ключевые аспекты научного призвания. Хотя презентация фильма устарела, он все равно не теряет своей актуальности, показывая личную и профессиональную борьбу, присущую научной карьере. Книга, по которой сняли кино, была написана в эпоху поиска веществ, обладающих антибактериальной силой. Одним из наиболее многообещающих направлений исследований было использование бактериофагов для борьбы с инфекционными заболеваниями. Автор статьи отмечает, что спустя столетие фаговая терапия была возрождена как многообещающая антибактериальная стратегия против бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Фильм Breaking the Mould в России вышел под названием «Делать все по-другому». Снятое относительно недавно кино (2009 год) рассказывает историю разработки противомикробного препарата пенициллина. Фильм описывает проблемы очистки и разработку процедуры экстракции, эксперименты на мышах и первые, неудачные клинические испытания на людях, нехватку финансовых средств и этическую дилемму, связанную с патентованием процесса.

В других фильмах из подборки Санчеса-Ангуло микробиологии уделяется уже меньше внимания, но автор называет эти фрагменты важными для образовательного процесса.

«Европа» (Europa Report) — американский научно-фантастический фильм режиссера Себастьяна Кордеро. Отдельное внимание там уделяется астробиологии. Сюжет строится вокруг пилотируемой миссии на спутник Юпитера Европу. В фильме показан фрагмент, когда после посадки на Европу биолог экспедиции надевает скафандр и отправляется на одиночное исследование. Она смогла найти трещину во льду и взяла пробы из океана Европы. При анализе она обнаружила колониальные микробные формы, напоминающие род Volvox, а также наблюдала за биолюминесценцией.

«Безумный Макс 3: Под куполом грома» — одна из частей знаменитой антиутопической франшизы. В фильме 1985 года Макс прибывает в место под названием Бартертаун, которое оказалось отличным примером циркулярной биоэкономики. Бартертаун показывает устойчивые решения по преобразованию отходов в энергию.

«Навсикая из Долины ветров» — анимационный фильм Хаяо Миядзаки. Его действие происходит через 1000 лет после войны, опустошившей и загрязнившей планету. Её поверхность заполонили насекомые и гигантские леса из токсичных грибов. Люди пытаются выжить на редких незагрязненных территориях. Навсикая — принцесса из Долины ветров, отважная исследовательница и самоучка-миколог. Она обнаруживает, что грибы выполняют функцию биоремедиации, очищая почву от загрязнений и позволяя растениям и животным вновь развиваться.

Кадр из анимационного фильма «Навсикая из Долины ветров» / © Topcraft

«Французский поцелуй» 1995 года затрагивает тему ферментации сыров. В одном из фрагментов герой говорит: «Знаешь ли ты, что в этой стране признаны 452 сорта сыра? Тебе не кажется невероятным — придумать 452 способа классификации того, что по сути является бактериальным процессом?»

«Бегущий по лезвию», снятый в 1982 году, рассказывал о событиях 2019 года. Большинство предсказаний фильма не сбылось, но его создатели смогли предугадать огромный потенциал биотехнологий.

Всего в список попало 29 фильмов:

1. «Космическая одиссея 2010» (2010: The Year We Make Contact), 1984 — астробиология

2. «Хороший год» (A Good Year), 2006 — ферментация вина

3. «Арроусмит» (Arrowsmith), 1931 — фаготерапия

4. «Аватар» (Avatar), 2009 — кворумное ощущение, биолюминесценция, симбиоз

5. «Бегущий по лезвию» (Blade Runner), 1982 — синтетическая биология

6. «Шоковый эффект» (Bottle Shock), 2008 — виноделие

7. «Делать все по-другому» (Breaking the Mould), 2009 — производство антибиотиков

8. «Волшебная пуля доктора Эрлиха» (Dr. Ehrlich’s Magic Bullet) , 1940 — открытие противомикробных препаратов

9. «Собутыльники» (Drinking Buddies), 2013 — пивоварение

10. «Европа» (Europa Report), 2013 — астробиология

11. «Фантазия» (Fantasia), 1940 — абиогенез, происхождение жизни

12. «Французский поцелуй» (French Kiss), 1995 — сорта сыра

13. «Безумный Макс 3: Под куполом грома» (Mad Max Beyond Thunderdome), 1985 — производство биометана

14. «Знахарь» (Medicine Man), 1992 — традиционные ферментированные напитки

15. «Сельскохозяйственные истории» (Moyashimon), 2007 — ферментация продуктов, микробиом, промышленная микробиология

16. «Навсикая из Долины ветров» (Nausicaä of the Valley of the Wind), 1984 — биоремедиация

17. «Красный гаолян» (Red Sorghum), 1988 — традиционные ферментированные напитки

18. «Красная планета» (Red Planet), 2000 — микробная терраформация

19. «Камень желаний» (Shorts), 2009 — микробная биоэлектричность

20. «На обочине» (Sideways), 2004 — виноделие

21. «Зеленый сойлент» (Soylent Green), 1973 — одноклеточный белок

22. «Странное варево» (Strange Brew), 1983 — пивоварение

23. «Доля ангелов» (The Angels’ Share), 2012 — солодовое ферментирование

24. «Медведь» (The Bear), 2022 — ферментация продуктов

25. «Эволюция Борна» (The Bourne Legacy), 2012 — генотерапия

26. «Марсианин» (The Martian), 2015) — компостирование

27. «Матрица» (The Matrix), 1999 — одноклеточный белок

28. «Повесть о Луи Пастере» (The Story of Louis Pasteur), 1936 — разработка вакцин

29. «Эра выживания» (Vesper), 2022 — микробная биоэлектричность

