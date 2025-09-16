  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
16 сентября, 20:59
Рейтинг: +56
Посты: 120

Микробиолог собрал фильмы, в которых бактерии не злодеи

Испанский ученый подготовил подборку фильмов, в которых микробы не являются злодеями. В списке есть и старая лента про Луи Пастера, и современная научная фантастика.

Сообщество
# бактерии
# кино
# микробиология
# микробы
# фильмы
Люди смотрят фильмы с «хорошими микробами» / © Microbial Biotechnology, Manuel Sánchez-Angulo
Люди смотрят фильмы с «хорошими микробами» / © Microbial Biotechnology, Manuel Sánchez-Angulo

Микробы необходимы для поддержания жизни. Люди используют их для множества процессов, таких как производство биотоплива, ферментация пищевых продуктов, производство антибиотиков и других лекарств. Однако в массовой культуре их зачастую подаются в негативном ключе.

Испанский микробиолог Мануэль Санчес-Ангуло (Manuel Sánchez-Angulo) проанализировал кинематограф и собрал подборку фильмов, в которых микробы были показаны в положительном ключе. Его статья опубликована в Microbial Biotechnology.

В список коммерческих фильмов, которые показывают микробиологию с положительной стороны попало почти три десятка фильмов. Среди них оказались культовые «Аватар» и «Матрица».

В своей работе Санчес-Ангуло отдельно выделяет фильм «Хороший год» Ридли Скотта. Как и во многих других популярных лентах, в этом фильме уделяется совсем мало времени микробиологии. Бактерии там используются для ферментации вина. Отрывки таких фильмов исследователь предлагает показывать в качестве образовательного материала в виде коротких роликов. 

Иногда «позитивная микробиология» становится неотъемлемой частью сюжета. Это в том числе биопики о так называемых «основоположниках микробиологии». Большинство этих фильмов снималось давно, с тех пор понимание науки сильно изменилось. Однако Санчес-Ангуло уверен, что фильмы о Луи Пастере, Пауле Эрлихе или даже вымышленном Арроусмите представляют большой интерес. Автор статьи предлагает их использоваться для иллюстрации определенных аспектов истории микробиологии и методов научных исследований того времени.

«Повесть о Луи Пастере» была снята еще в 1936 году режиссером Уильямом Дитерле. Сюжет фильма крутится вокруг многочисленных усилий Пастера убедить научное сообщество, что болезни вызваны заражением микроорганизмами. В фильме показывается, как он разрабатывает свои самые известные вакцины: против сибирской язвы и бешенства.

Кадр из фильма «Повесть о Луи Пастере» / © Warner Bros
Кадр из фильма «Повесть о Луи Пастере» / © Warner Bros

Фильм «Волшебная пуля доктора Эрлиха» снят в 1940 году. Эрлих создал лекарство от сифилиса сальварсан — первое химиотерапевтическое средство для лечения инфекционных заболеваний. В 1940-е годы, когда снимался фильм, США было строго запрещено употреблять такие слова, как «сифилис». Президент ассоциации, отвечавший за соблюдение морального кодекса для фильмов, в итоге признал, что было бы нелогично не упоминать сифилис в биографическом фильме об ученом, открывшем лекарство.

«Доктор Эрроусмит», вышедший на экраны в 1931 году, снят по одноименному роману Синклера Льюиса. Кинолента исследует ключевые аспекты научного призвания. Хотя презентация фильма устарела, он все равно не теряет своей актуальности, показывая личную и профессиональную борьбу, присущую научной карьере. Книга, по которой сняли кино, была написана в эпоху поиска веществ, обладающих антибактериальной силой. Одним из наиболее многообещающих направлений исследований было использование бактериофагов для борьбы с инфекционными заболеваниями. Автор статьи отмечает, что спустя столетие фаговая терапия была возрождена как многообещающая антибактериальная стратегия против бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Фильм Breaking the Mould в России вышел под названием «Делать все по-другому». Снятое относительно недавно кино (2009 год) рассказывает историю разработки противомикробного препарата пенициллина. Фильм описывает проблемы очистки и разработку процедуры экстракции, эксперименты на мышах и первые, неудачные клинические испытания на людях, нехватку финансовых средств и этическую дилемму, связанную с патентованием процесса.

В других фильмах из подборки Санчеса-Ангуло микробиологии уделяется уже меньше внимания, но автор называет эти фрагменты важными для образовательного процесса.

«Европа» (Europa Report) — американский научно-фантастический фильм режиссера Себастьяна Кордеро. Отдельное внимание там уделяется астробиологии. Сюжет строится вокруг пилотируемой миссии на спутник Юпитера Европу. В фильме показан фрагмент, когда после посадки на Европу биолог экспедиции надевает скафандр и отправляется на одиночное исследование. Она смогла найти трещину во льду и взяла пробы из океана Европы. При анализе она обнаружила колониальные микробные формы, напоминающие род Volvox, а также наблюдала за биолюминесценцией.

«Безумный Макс 3: Под куполом грома» — одна из частей знаменитой антиутопической франшизы. В фильме 1985 года Макс прибывает в место под названием Бартертаун, которое оказалось отличным примером циркулярной биоэкономики. Бартертаун показывает устойчивые решения по преобразованию отходов в энергию.

«Навсикая из Долины ветров» — анимационный фильм Хаяо Миядзаки. Его действие происходит через 1000 лет после войны, опустошившей и загрязнившей планету. Её поверхность заполонили насекомые и гигантские леса из токсичных грибов. Люди пытаются выжить на редких незагрязненных территориях. Навсикая — принцесса из Долины ветров, отважная исследовательница и самоучка-миколог. Она обнаруживает, что грибы выполняют функцию биоремедиации, очищая почву от загрязнений и позволяя растениям и животным вновь развиваться.

Кадр из анимационного фильма «Навсикая из Долины ветров» / © Topcraft
Кадр из анимационного фильма «Навсикая из Долины ветров» / © Topcraft

«Французский поцелуй» 1995 года затрагивает тему ферментации сыров. В одном из фрагментов герой говорит: «Знаешь ли ты, что в этой стране признаны 452 сорта сыра? Тебе не кажется невероятным — придумать 452 способа классификации того, что по сути является бактериальным процессом?» 

«Бегущий по лезвию», снятый в 1982 году, рассказывал о событиях 2019 года. Большинство предсказаний фильма не сбылось, но его создатели смогли предугадать огромный потенциал биотехнологий.

Всего в список попало 29 фильмов: 

1. «Космическая одиссея 2010» (2010: The Year We Make Contact), 1984 — астробиология

2. «Хороший год» (A Good Year), 2006 — ферментация вина

3. «Арроусмит» (Arrowsmith), 1931 — фаготерапия

4. «Аватар» (Avatar), 2009 — кворумное ощущение, биолюминесценция, симбиоз

5. «Бегущий по лезвию» (Blade Runner), 1982 — синтетическая биология

6. «Шоковый эффект» (Bottle Shock), 2008 — виноделие

7. «Делать все по-другому» (Breaking the Mould), 2009 — производство антибиотиков

8. «Волшебная пуля доктора Эрлиха» (Dr. Ehrlich’s Magic Bullet) , 1940 — открытие противомикробных препаратов

9. «Собутыльники» (Drinking Buddies), 2013 — пивоварение

10. «Европа» (Europa Report), 2013 — астробиология

11. «Фантазия» (Fantasia), 1940 — абиогенез, происхождение жизни

12. «Французский поцелуй» (French Kiss), 1995 — сорта сыра

13. «Безумный Макс 3: Под куполом грома» (Mad Max Beyond Thunderdome), 1985 — производство биометана

14. «Знахарь» (Medicine Man), 1992 — традиционные ферментированные напитки

15. «Сельскохозяйственные истории» (Moyashimon), 2007 — ферментация продуктов, микробиом, промышленная микробиология

16. «Навсикая из Долины ветров» (Nausicaä of the Valley of the Wind), 1984 — биоремедиация

17. «Красный гаолян» (Red Sorghum), 1988 — традиционные ферментированные напитки

18. «Красная планета» (Red Planet), 2000 — микробная терраформация

19. «Камень желаний» (Shorts), 2009 — микробная биоэлектричность

20. «На обочине» (Sideways), 2004 — виноделие

21. «Зеленый сойлент» (Soylent Green), 1973 — одноклеточный белок

22. «Странное варево» (Strange Brew), 1983 — пивоварение

23. «Доля ангелов» (The Angels’ Share), 2012 — солодовое ферментирование

24. «Медведь» (The Bear), 2022 — ферментация продуктов

25. «Эволюция Борна» (The Bourne Legacy), 2012 — генотерапия

26. «Марсианин» (The Martian), 2015) — компостирование

27. «Матрица» (The Matrix), 1999 — одноклеточный белок

28. «Повесть о Луи Пастере» (The Story of Louis Pasteur), 1936 — разработка вакцин

29. «Эра выживания» (Vesper), 2022 — микробная биоэлектричность

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Независимость Центральной Америки
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
17 Сен
Бесплатно
Московское метро. Начало
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Сен
2500
Эксперименты вселенского масштаба
Прямая речь
Москва
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Вторые. История космических дублеров
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Нейрогенетика: как современная генетическая диагностика перевернула неврологический мир
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Сен
Бесплатно
Анатомия робототехники
Курилка Гутенберга
Москва
Экскурсия
18 Сен
Бесплатно
Котики в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Толковый словарь Ожегова: от бумажного тома к цифровой эпохе
Ельцин Центр
Екатеринбург
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Мосты Обводного канала: эстетика и конструкция переправ «серого пояса» Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
15 сентября, 11:30
РНФ

Десятилетиями используемые константы Гаммета оказались ошибочны

Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.

РНФ
# константа
# лекарства
# молекулы
# химическая формула
# химия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Исчезновение динозавров определило различия в геологии палеогенового и мелового периодов

    16 сентября, 13:58

  2. Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

    16 сентября, 13:21

  3. Названия рек и озер в Новгородско-Псковских землях связали с дославянской эпохой

    16 сентября, 12:39

  4. Виртуальный велосипед помог реальным пациентам в реабилитации после инсульта

    16 сентября, 12:27
Выбор редакции

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

12 сентября, 09:02

Последние комментарии

Александр Федькин
7 минут назад
Viacheslav, Меркурий - первая планета от Солнца, Земля - третья. Между ними Венера.

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Александр Березин
15 минут назад
Dron, "основной вывод их работы в неизбежности галлюцинаций или может в способе их формализовать и предложенных способах их преодоления? " В

Исследователи из OpenAI показали неустранимость галлюцинаций нейросетей

Сергей Громов
1 час назад
Nothing, имелось ввиду заправки и станции тех отслеживания на всём пути следования до конечной точки. Вернуться и дозаправиться вряд-ли получится))

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Dron N
1 час назад
Александр, основной вывод их работы в неизбежности галлюцинаций или может в способе их формализовать и предложенных способах их преодоления?

Исследователи из OpenAI показали неустранимость галлюцинаций нейросетей

Nikita Lazarenko
2 часа назад
Чем они наблюдали и почему нету фото? Это наблюдение основаное на доверии? Типа мы наблюдали но не покажем, верьте нам.

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Алексей Остолецкий
2 часа назад
Велика наука сравнивать мягкое с тёплым! Количество людей на страну и количество вырабатываемой энергии в целом по стране и то, на какие нужды идёт

Рейтинг крупнейших экономик мира по потреблению электроэнергии на душу населения

Артем Кафедра КВИ
2 часа назад
Сергей, только сильно не гоняйте, а то ещё собьёте кого-нибудь

Насколько далеки галактики от Млечного Пути?

Павел Тяпкин
2 часа назад
Какой-то бред насчёт Меркурия на этой анимации... Они хоть знают, что до Меркурия КА с Земли всего три раза долетали, долго летели с огромными

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Агузаров Алик
3 часа назад
традиционная технология двигателя не годится к таким расстояниям тут надо крайне запрещённые технологии применять которые нарушают законы

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Иван Колупаев
3 часа назад
Dron, ни одна нейросеть не способна повторить автора NS 😁 Автор берет оригинальную статью лишь за основу а все остальное его собственные

Исследователи из OpenAI показали неустранимость галлюцинаций нейросетей

Данила Ли
5 часов назад
Сравнил картинки и все, дальше читать не стал, тут все ясно, либо льют воду и статья написана ради статьи, либо как всегда: чушь про изменение

Спутники показали, как изменился ледяной покров Гренландии за последние полмесяца

Александр Березин
5 часов назад
Dron, любой читатель может прочитать статью по ссылке и заметить, что вы неправы. Например, что неизбежность галлюцинаций отмечена авторами работы

Исследователи из OpenAI показали неустранимость галлюцинаций нейросетей

Александр Березин
5 часов назад
Мария, Наполеон обосновал это задолго до меня.

Разгром Наполеона на Березине: французская катастрофа, русская неудача?

Ar Ar
5 часов назад
Давид, 1) "Переработка". Ты конечно ничего не будешь гуглить, ты же лучше знаешь чем евроейцы и китайцы которые обязывают рынок перерабатывать или

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Dron N
5 часов назад
Суть оригинальной работы была в демистификации галлюцинаций и демонстрации того, что текущий подход к требованию обязательного ответа приводит к

Исследователи из OpenAI показали неустранимость галлюцинаций нейросетей

Р. A
6 часов назад
на видео полет занял всего лишь пару десятков секунд. даже до Плутона всего лишь 8-10 секунд. автор ролика соврал)))

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Кирилл Бакай
6 часов назад
Victor, разгон любого тела вне зоны притяжения, осуществляется вход в колодец гравитации любого космического тела. То есть чтоб разогнаться ракете,

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Кирилл Бакай
6 часов назад
Victor, разгон любого тела вне зоны притяжения, осуществляется вход в колодец гравитации любого космического тела. То есть чтоб разогнаться ракете,

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Кирилл Бакай
6 часов назад
Viacheslav, 😭писец, я думал что таких людей нет.. Просто иди убейся об стену...

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Александр Виноградов
7 часов назад
Сергей, Зачем сто? Космические станции кружат десятки лет.

Маршруты Starship: время полета до всех планет Солнечной системы

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно