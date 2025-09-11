Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Nature назвал Украину крупнейшим производителем фейковых и низкокачественных научных статей в Европе

Более 1500 сомнительных исследовательских статей были выпущены сетью украинских компаний. По данным расследователей, это одна из крупнейших в Европе «фабрик статей» — компаний, которые производят поддельные или некачественные исследовательские работы и продают авторство.

© Thomson-Reuters Plc

Как сообщает Nature, в 2021 году расследователи обратили внимание на статьи, в которых домены электронных адресов авторов не совпадали с географией заявленных академических аффилиаций. Автор расследования, специалист по исследовательской этике и социолог из Свободного университета Берлина Анна Абалкина назвала эту сеть Tanu.pro. Именно этот домен встречался чаще всего.

К расследованию присоединилась Светлана Кляйнер — сотрудница по вопросам исследовательской этики в издательстве Springer Nature, которое базируется в Лейдене (Нидерланды). Авторы расследования отследили более 60 подозрительных доменов, связанных с Tanu.pro. Они встречались в адресах авторов 1517 статей, опубликованных в 2017–2025 годах. В этих работах фигурировали более 4500 исследователей из 460 университетов, которые находились в 46 странах. Большая часть авторов была из Украины, Казахстана и России.

Свои выводы они представили 3 сентября на 10-м Международном конгрессе по рецензированию и научным публикациям в Чикаго, штат Иллинойс.

Проанализировав необычные домены электронной почты, встречавшиеся в сотнях статей, Абалкина установила, что один из доменов был зарегистрирован на основателя киевской компании Scientific Publications, созданной в 2016 году.

Согласно сайту Scientific Publications, компания предлагает услуги: редактирование, перевод и отправка рукописей в журналы, индексируемые в Scopus и Web of Science. Компания обещала «повысить цитируемость», гарантируя своим клиентам «юридическую защиту». По словам Кляйнер, на первый взгляд, Scientific Publications выглядит как законный бизнес, который просто облегчает подачу работ.

Однако расследователей смутили формулировки на сайте, такие как «Заказать публикацию научной статьи в журнале с высоким рейтингом прямо сейчас». Это может означать, что статьи создаются на заказ или заказчики могут купить место среди авторов.

Расследователи изучили статьи авторов, у которых были указаны адреса электронной почты, связанные с Scientific Publications или другими аффилированными с ней компаний. В публикациях нашли признаки работы «фабрик статей»: сфабрикованные данные, плагиат, нерелевантное цитирование и признаки попыток манипуляции рецензированием.

Абалкина предположила, что адреса электронной почты могут не совпадать с указанными аффилиациями авторов из-за того, что «фабрика статей» создает для своих авторов алиасы почтовых адресов, позволяющие напрямую переписываться с редакторами журналов.

В Scientific Publications заявили изданию Nature, что не владеют и не используют домен tanu.pro и другие домены, обнаруженные расследователями. Издание спросило представителя компании, выпускают ли они заказные публикации, продают ли авторские права, а также создают ли адреса электронной почты для своих клиентов.

«Технологии и методы работы нашей компании — это коммерческая тайна, так как они дают нам конкурентное преимущество», — сказал представитель Scientific Publications.

В компании также заявили, что за почти десять лет работы в число их клиентов «вошли десятки тысяч исследователей из более чем 60 стран, которые получили высококачественные, прозрачные и надежные услуги».

«Еще одно важное направление нашей деятельности — это предотвращение этических нарушений и выявление академических нарушений. Наши эксперты поддерживают постоянный профессиональный контакт с журналистами, исследователями и государственными учреждениями в разных странах, консультируя их по вопросам прозрачности и добросовестности в научных публикациях».

Расследователи отмечают, что «фабрика статей» Tanu.pro «очень плодовита». По словам Клейнер, опубликована была лишь малая часть из того, что «фабрика» производит. Издательство Springer Nature за последние годы получило 8432 материала, связанные с Tanu.pro. Большинство статей издание отклонило, но 79 опубликовало. 48 статей в дальнейшем отозвали, а 31 находится на рассмотрении.

Кляйнер сравнила 77 статей Tanu.pro, опубликованных в журналах Springer Nature, с 77 статьями из тех же журналов, которые были опубликованы в те же годы и имели такое же количество соавторов, но не имели признаков «фабрики статей». Оказалось, что 44% авторов статей Tanu.pro занимали высокие должности в университетах, например, профессора или заведующего кафедрой. В контрольной группе эта доля составляла 30%.

Научный сотрудник Университета Сиднея Дженнифер Бирн, которая ранее сотрудничала с Абалкиной, но не участвовала в этом расследовании, отметила, что, по мнению большинства, к «фабрикам статей» обращаются студенты, молодые исследователи и те, кого принуждают публиковаться. Однако эти компании, по словам Бирн, вероятно, обслуживают исследователей на руководящих должностях, которые, возможно, «не чувствуют, что делают что-то неправильное».

Расследователи заметили признаки, что Scientific Publications расширяет свою деятельность. У компании есть офисы в Казахстане и в Кыргызстане, а в 2024 году количество ее сотрудников увеличилось более чем на 50%.

Scientific Publications утверждает, что у нее есть представители в 45 странах. Согласно заявлениям компании, она сотрудничает с научными журналами напрямую, а также с учебными заведениями и наукометрическими базами данных со всего мира. Также Scientific Publications издает собственные журналы.

По словам метанаучного исследователя из Северо-Западного университета в Эванстоне (штат Иллинойс) Риза Ричардсона, вне зависимости от степени вовлеченности Scientific Publications в деятельность «фабрики статей», она постоянно находится в движении, обновляет стратегию и передвигается с места на место, открывает офисы в разных странах. «Все эти меры делают ее более устойчивой к попыткам сдержать рост или ограничить влияние», — добавляет Ричардсон.

Абалкина считает, что некоторые компании, участвующие в «фабрики статей», перестали использовать узнаваемые домены электронной почты, когда журналы стали отклонять и отзывать статьи, в которых они были. По ее словам, электронные адреса, связанные с Tanu.pro, в основном использовались с 2020 по 2022 год. После этого «фабрики статей» перешли на коммерческую электронную почту. Это показывает, как они сопротивляются попыткам их обнаружить и остаются на шаг впереди, пока издательства пытаются их преследовать.

Исследователи предупреждают, что «фабрики статей» могут изготавливать публикации с помощью инструментов искусственного интеллекта. Дженнифер Бирн выразила беспокойство, что количество таких публикаций продолжает расти, а обнаружить их становится труднее из-за искусственного интеллекта.

Расследователи помогли некоторым журналам, издаваемым Wiley в Хобокене (Нью-Джерси) и Elsevier в Амстердаме, отозвать 66 публикаций, которые связаны с Tanu.pro. Судя по всему, в этих статьях были указаны имена рецензентов без академической биографии. Вероятно, «фабрика статей» могла рекомендовать журналам поддельных рецензентов. У Scientific Publications спросили, предоставляла ли компания когда-либо ложные имена или электронные адреса при предложении рецензентов. В компании на этот вопрос не ответили.

По словам Клейнер, решение проблемы не может зависеть только от редакторов журналов. По ее мнению, нужно вести большую работу по взаимодействию с университетами и грантовыми организациями. Абалкина отметила, что «фабрики статей» вряд ли будут закрыты, если они находятся в странах, где их деятельность не запрещена законом. При этом, если «фабрика» находится далеко от какой-то страны, это не значит, что ученые из этой страны не воспользуются услугами. Она назвала «фабрики статей» «международной проблемой, с которой приходится как-то справляться вместе».

В июле 2025 года заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов признал, что в стране распространена практика покупки научных публикаций. По его словам, серый рынок купленных публикаций и научных работ, по разным оценкам, уже превышает 100 миллионов гривен в год. Заказчики покупают услуги по написанию работ, авторство, цитирование, повышение индексов Хирша. Курбатов отметил, что есть компании, которые довольно успешно предоставляют такие «услуги», но их названия не уточнил.