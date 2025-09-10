Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Американские военные не смогли уничтожить НЛО над Йеменом
Ветераны ВМС и ВВС дали показания на третьих слушаниях Конгресса США по неопознанным аномальным явлениям (НАЯ) — новому термину для обозначения НЛО, который принят с 2023 года.
На слушаниях конгрессмен Эрик Берлисон от штата Миссури продемонстрировал ранее не публиковавшиеся кадры удара по НЛО ракетой Hellfire с американского военного беспилотника, сделанные 30 октября 2024 года у берегов Йемена.
На черно-белом видео запечатлено, как 45-килограммовая высокоточная ракета класса «воздух-поверхность» попадает, но не уничтожает странный светлый шар, который продолжает движение на огромной скорости.
Бывший офицер военной полиции ВВС США Джеффри Нуччетли назвал новое видео «исключительным доказательством» существования НЛО. Он и другие ветераны сообщили, что во время своего дежурства видели множество типов странных, необъяснимых летательных аппаратов, включая гигантские треугольники и светящиеся кубы размером больше футбольного поля.
Двое ветеранов также заявили, что правительство США пыталось сохранить эти инциденты в тайне, якобы угрожая свидетелям, чтобы они молчали.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вопросы жизни и смерти
Композитные материалы: как человек улучшил природу
Вопросы читателей (ч. 4)
Почему эволюция на островах идет быстрее?
Психология выборов: управление толпой
Пластик, освободитель наш и могильщик
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии