Николай Головин
Николай Головин
10 сентября, 10:28
Рейтинг: +264
Посты: 809

Американские военные не смогли уничтожить НЛО над Йеменом

Ветераны ВМС и ВВС дали показания на третьих слушаниях Конгресса США по неопознанным аномальным явлениям (НАЯ) — новому термину для обозначения НЛО, который принят с 2023 года. 

Сообщество
# НЛО
# оружие
# ракеты
# США
Неопознанный летающий объект, который пытался поразить американский беспилотник / © GOP Oversight
Неопознанный летающий объект, который пытался поразить американский беспилотник / © GOP Oversight

На слушаниях конгрессмен Эрик Берлисон от штата Миссури продемонстрировал ранее не публиковавшиеся кадры удара по НЛО ракетой Hellfire с американского военного беспилотника, сделанные 30 октября 2024 года у берегов Йемена.

На черно-белом видео запечатлено, как 45-килограммовая высокоточная ракета класса «воздух-поверхность» попадает, но не уничтожает странный светлый шар, который продолжает движение на огромной скорости.

© GOP Oversight

Бывший офицер военной полиции ВВС США Джеффри Нуччетли назвал новое видео «исключительным доказательством» существования НЛО. Он и другие ветераны сообщили, что во время своего дежурства видели множество типов странных, необъяснимых летательных аппаратов, включая гигантские треугольники и светящиеся кубы размером больше футбольного поля.

Двое ветеранов также заявили, что правительство США пыталось сохранить эти инциденты в тайне, якобы угрожая свидетелям, чтобы они молчали.

