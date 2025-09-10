Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американские военные не смогли уничтожить НЛО над Йеменом

Ветераны ВМС и ВВС дали показания на третьих слушаниях Конгресса США по неопознанным аномальным явлениям (НАЯ) — новому термину для обозначения НЛО, который принят с 2023 года.

Неопознанный летающий объект, который пытался поразить американский беспилотник / © GOP Oversight

На слушаниях конгрессмен Эрик Берлисон от штата Миссури продемонстрировал ранее не публиковавшиеся кадры удара по НЛО ракетой Hellfire с американского военного беспилотника, сделанные 30 октября 2024 года у берегов Йемена.

На черно-белом видео запечатлено, как 45-килограммовая высокоточная ракета класса «воздух-поверхность» попадает, но не уничтожает странный светлый шар, который продолжает движение на огромной скорости.

© GOP Oversight

Бывший офицер военной полиции ВВС США Джеффри Нуччетли назвал новое видео «исключительным доказательством» существования НЛО. Он и другие ветераны сообщили, что во время своего дежурства видели множество типов странных, необъяснимых летательных аппаратов, включая гигантские треугольники и светящиеся кубы размером больше футбольного поля.

Двое ветеранов также заявили, что правительство США пыталось сохранить эти инциденты в тайне, якобы угрожая свидетелям, чтобы они молчали.