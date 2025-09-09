Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Boeing впервые показала, как будут работать беспилотники MQ-28 Ghost Bat в связке с истребителями F-15EX Eagle II

Сотрудники оборонного подразделения Boeing Defense, Space & Security компании Boeing опубликовали новый видеоролик, созданный с помощью компьютерной графики, который иллюстрирует возможности пилотов истребителей F-15EX Eagle II в качестве контроллеров дронов MQ-28 Ghost Bat.

Беспилотники MQ-28 Ghost Bat / © Boeing

Полный сценарий, показанный в видео, предполагает, что экипаж двухместного самолета F-15EX Eagle II использует системы MQ-28 Ghost Bat в качестве дополнительных сенсорных узлов для обнаружения и нацеливания на вражескую систему ПВО. Затем один из F-15EX Eagle II запускает крылатую ракету AGM-84H/K Standoff Land Attack Missile-Expanded Response (SLAM-ER), еще одну разработку Boeing, для уничтожения цели.

© Boeing

Кроме того, на видео представлено, что каждый MQ-28 Ghost Bat несет внутри пару усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AIM-120 (AMRAAM) и оснащен различными датчиками, включая инфракрасную систему поиска и сопровождения (IRST).

Журналисты издания The War Zone заметили на верхней части фюзеляжа MQ-28 Ghost Bat новые панели, которые указывают на возможность дозаправки дронов в воздухе. Это увеличит общую дальность полета MQ-28, которая, по заявлениям Boeing, составляет не менее 3700 километров.

В Boeing отметили, что построенные на сегодняшний день MQ-28 Ghost Bat уже прошли 150 часов испытаний.