Юлия Николаева
Юлия Николаева
7 сентября, 17:10
Рейтинг: +41
Посты: 69

Насколько далеки галактики от Млечного Пути?

Новая анимация, созданная The Brain Maze на основе астрономических расчетов, показывает, насколько огромные расстояния отделяют нашу Галактику — Млечный Путь — от ее ближайших соседей и гигантской спиральной галактики Malin 1.

# галактики
# космос
# млечный путь
Галактика Андромеды / © Andrew McCarthy
Галактика Андромеды / © Andrew McCarthy

Для справки: световой год — это расстояние, которое проходит луч света за один земной год, что составляет примерно 9,5 триллиона километров.

© The Brain Maze

Ближе всех к нашей Галактике находятся Магеллановы облака — два спутника Млечного Пути: Малое Магелланово Облако (ММО) и Большое Магелланово Облако (БМО). Они вращаются вокруг нашей Галактики на расстоянии 199 и 163 тысяч световых лет соответственно.

Ближайшая к Млечному Пути эллиптическая галактика M32 (NGC 221) располагается на расстоянии почти 2 490 000 световых лет, а до галактики Андромеды это расстояние составляет 2 540 000 световых лет.

Пекулярная спиральная галактика в созвездии Кита M77 (NGC 1068) находится от Млечного Пути на расстоянии около 47 000 000 световых лет, а расстояние до одной из крупнейших спиральных галактик — Malin 1 — составляет 1,19 миллиарда световых лет.

