Инфографика показывает в каких странах самые счастливые и самые грустные гимны
Национальные гимны — мощные символы идентичности страны, часто вызывающие сильные эмоциональные реакции. Ученые изучили настроение и эмоциональные черты гимнов 176 стран. Они выяснили, какие музыкальные произведения самые счастливые, нежные или печальные, а в каких больше страха и гнева.
Группа ученых под руководством Петри Тойвиайнена (Petri Toiviainen) из Университета Ювяскюля (University of Jyväskylä) исследовала эмоциональные различия гимнов на континентах. Они также изучили связь между настроением музыкальных произведений и культурными особенностями стран. Исследование опубликовано в Scientific Reports.
С помощью инструмента MIR Toolbox исследователи выделили музыкальные параметры гимнов. Они обучили модель регрессии Лассо прогнозировать восемь эмоциональных характеристик: валентность, энергетическое возбуждение, напряженное возбуждение, счастье, печаль, нежность, гнев и страх.
Ученые проанализировали, как национальные гимны связаны с культурой и географическим расположением. Оказалось, что у стран Америки музыкальные произведения в среднем звучат менее «позитивно», а ближе к экватору они становятся более энергичными. Самыми счастливыми оказались гимны Океании.
Исследователи обнаружили связи между культурными измерениями Хофстеде (например, индивидуализм, иерархия власти) и эмоциональной окраской мелодий. В странах с иерархической структурой власти гимны оказались более энергичными, а в индивидуалистических обществах — менее напряженными и более нежными.
Авторы пояснили, что музыкальные характеристики гимна создают определенное эмоциональное впечатление. Однако при интерпретации важно глубже изучать исторический и культурный контекст. По словам исследователей, подобный анализ может упустить из виду культурные различия в эмоциональной интерпретации.
