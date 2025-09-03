Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ученые рассказали, какие космические аппараты смогут рассмотреть межзвездную комету 3I/ATLAS
Наблюдение третьего в истории обнаруженного межзвездного объекта — кометы 3I/ATLAS — даст исследователям уникальную возможность изучить вещество из другой планетной системы.
Однако в момент предстоящего максимального сближения 3I/ATLAS с Солнцем, 29 октября, Земля будет по другую сторону своей орбиты, поэтому недавно ученые предложили использовать сразу несколько космических аппаратов для наблюдения за кометой.
По ходу движения 3I/ATLAS комета близко пролетит мимо трех планет: Венеры, Марса и Юпитера. Поэтому две автоматические межпланетные станции окажутся в выгодном положении для наблюдения за 3I/ATLAS: аппарат NASA Psyche, направляющийся к богатому металлами астероиду (16) Психея, расположенному в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером; и космический зонд Европейского космического агентства (ESA) Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), направляющийся к системе Юпитера.
При максимальном сближении комета будет находиться на расстоянии около 29 миллионов километров от JUICE. Для сравнения, минимальное расстояние, на котором межзвездная комета пройдет от Земли, по оценкам, составит 269 миллионов километров.
Различные марсианские космические аппараты, включая Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Tianwen-1 и Hope, также имеют выгодные позиции и оснащены оборудованием для предоставления качественных данных о 3I/ATLAS.
Кроме того, когда комета будет проходить вблизи Солнца, она попадет в поле зрения космического аппарата для наблюдения за Солнцем SOHO, комплекса спутников PUNCH и зонда Parker Solar Probe. Эти научные инструменты предоставят ученым возможность ежедневно наблюдать за движением кометы 3I/ATLAS.
