В Китае 19-летний студент оказался парализован из-за использования смартфона

Китайский студент, которого парализовало из-за постоянного наклона головы / © weixin

Как сообщает Oddity Central, 19-летний студент проснулся 30 июля и понял, что не чувствует ног и не может ими пошевелить. Его доставили в отделение неотложной помощи. Врачи обнаружили большой тромб в шейном отделе позвоночника, который сдавливал спинной мозг, в результате чего тело от груди и ниже оказалось парализовано.

Врачи пояснили, что из-за постоянного наклона головы произошел разрыв аномального кровеносного сосуда в позвоночном канале.

Юноша много времени проводил за экраном смартфона, а летом он устроился на подработку. Там он постоянно наклонялся, когда мыл посуду и столы. Такие нагрузки оказывали сильное давление на позвоночник и сосуды.

Медики во время экстренной операции удалили тромб. Сейчас студент восстанавливает контроль над нижней частью тела. Врачи считают, что он сможет полностью восстановиться.