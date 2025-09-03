  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество».

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
3 сентября, 11:29
Рейтинг: +32
Посты: 69

В Китае 19-летний студент оказался парализован из-за использования смартфона

Китайский студент оказался парализован из-за частого использования телефона и тяжелой подработки. 

Сообщество
# Китай
# медицина
# смартфоны
Китайский студент, которого парализовало из-за постоянного наклона головы / ©  weixin 
Китайский студент, которого парализовало из-за постоянного наклона головы / ©  weixin 

Как сообщает Oddity Central, 19-летний студент проснулся 30 июля и понял, что не чувствует ног и не может ими пошевелить. Его доставили в отделение неотложной помощи. Врачи обнаружили большой тромб в шейном отделе позвоночника, который сдавливал спинной мозг, в результате чего тело от груди и ниже оказалось парализовано.

Врачи пояснили, что из-за постоянного наклона головы произошел разрыв аномального кровеносного сосуда в позвоночном канале. 

Юноша много времени проводил за экраном смартфона, а летом он устроился на подработку. Там он постоянно наклонялся, когда мыл посуду и столы. Такие нагрузки оказывали сильное давление на позвоночник и сосуды.

Медики во время экстренной операции удалили тромб. Сейчас студент восстанавливает контроль над нижней частью тела. Врачи считают, что он сможет полностью восстановиться. 

1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
3 сентября, 08:40
Evgenia Vavilova

Темные состояния продлили квантовую запутанность в 500 раз

Физики впервые экспериментально создали коллективную квантовую запутанность, основанную на темных состояниях. Для этого им пришлось точно настроить резонатор, в котором находились квантовые точки.

Физика
# квантовая запутанность
# Квантовые точки
# резонаторы
# фотоны
Последние комментарии

Давид Барсегян
19 минут назад
Александр, при всех законах, правилах, запретах против ДВС и гос субсидиях так и не получилось добиться успеха. Более того, продажи электропомоек

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Давид Барсегян
22 минуты назад
Александр, т.е. по вашей логике не существует никакого пневмокониоза у шахтеров, ведь важно, что попало в кровь, а то, что оседает в лёгких и

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Андрей Пятачков
23 минуты назад
Александр, А вы можете назвать хоть один учебник по физике, где эта тема вообще разбирается? Я прекрасно знаю оба определения, но в физике, как раз

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Александр Березин
26 минут назад
Давид, "уже как 20 лет" Как это не могут? Вы вообще в курсе, какой была доля чистых электромобилей на рынке 20 лет назад и какой была в прошлом году?

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Александр Березин
28 минут назад
Давид, "Тормозные диски и шины выделяют несколько раз больше твердых частиц в атмосферу, чем ДВС, особенно с евро5 и евро6" Да, это очень

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Андрей Пятачков
37 минут назад
Александр, И ещё раз повторюсь, я не утверждаю, что модель Горькавого неверна, как и не утверждаю, что верна модель ΛCDM, я просто говорю, что пока что

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Vladimir Lukianov
49 минут назад
Всё понятно, а чего тут непонятного.

Темные состояния продлили квантовую запутанность в 500 раз

Андрей Пятачков
50 минут назад
Александр, Ещё раз, если гравволны вносят вклад в гравитационную массу, вся модель Н.Г. идёт лесом. А что касается методологии науки, наблюдений и

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Александр Березин
53 минуты назад
Игорь, с точки зрения государства? Думаю, да, фонды медстрахования же ему субсидировать приходится. А ДВС добавляет этим фондам немало затрат.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Андрей Пятачков
54 минуты назад
Антон, Вы молодой айтишник, судя по стилю изложения мыслей? Тогда вам простительно :)

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Андрей Пятачков
55 минут назад
Александр, не только ЖЖ, мои цитаты, кстати, не из ЖЖ.

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Андрей Пятачков
57 минут назад
Anton, Конечно недостаточно. Вам это непонятно?

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Юрий Багов
2 часа назад
А может это аналог бумерского "Люблю худых, а так любых"?)

Социологи рассказали, почему зумеры сознательно ищут «неидеальных» партнеров

Давид Барсегян
2 часа назад
Иван, "водители троллейбусов берут больничный реже, чем водители автобусов". Гений, syka, просто Аристотель, нахрен Люди ведь болеют только от

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Ale Dubi
3 часа назад
А Лю Цысинь с трилогией «Задача трёх тел»!?

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

Давид Барсегян
3 часа назад
Павел, например?) Назовите эти недопродукты с растительным белком, где АК состав равен продуктам с животным белком. Бобовые? Спасибо, метеоризм не

У веганов риск развития рака оказался на четверть ниже мясоедов

Александр Речкин
3 часа назад
Сергей, думаю, Мейсон не читал Лема и Стругацких, а "Марсианские хроники" это скорее "мягкая" НФ, ибо Брэдбери - поэт, а не популяризатор науки.

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

игорь удалый
6 часов назад
40 лет назад в Томске Потехин Юрий Иванович делал приспособление, которое создавало пары воды и подавалось в задросельное пространство. Так он на

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Потапов Сергей
8 часов назад
А Николай Носов "Незнайка на луне"??? 😱🤣

Лучшие научно-фантастические произведения, рекомендованные американским генетиком

Александр
10 часов назад
Мне 50+. Ещё мой дед подливал воду в соляру для улучшения приёмистости движка. Наконец то кто-то стуканул об этом учёным жукам

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Самые обсуждаемые

