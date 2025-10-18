Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Топ-10 крупнейших солнечных электростанций мира, меняющих энергетику планеты
Солнечная энергия сегодня распространяется подобно самому солнечному свету — огромная, неостановимая и жизненно необходимая. Километры панелей, тянущиеся под жарким пустынным солнцем, питают целые регионы электричеством. Ниже представлены 10 крупнейших солнечных электростанций, которые уже действуют и реально вырабатывают электроэнергию.
1. Солнечная электростанция Гунхэ/Талатан, Китай — 15 600 мегаватт. Основной комплекс, известный как Солнечный парк Талатан, расположен в уезде Гунхэ (провинция Цинхай) и занимает площадь около 420 квадратных километров, что делает его крупнейшим в мире.
2. Солнечный проект Мидонг, Китай — 3 500 мегаватт. В июне 2024 года солнечный проект Мидонг вблизи Урумчи (Синьцзян) подключили к сети, на тот момент он стал крупнейшей в мире отдельной действующей солнечной электростанцией. Установка занимает пустынную местность и, по данным источников, ежегодно вырабатывает около 6,09 миллиардов киловатт-часов.
3. Солнечная ферма Бхадла, Индия — 2 245 мегаватт. Расположена в пустыне Тар, Раджастхан. Бхадла — крупнейшая солнечная электростанция Индии и одна из крупнейших в мире. Построена поэтапно с 2015 по 2020 год, занимает около 56 квадратных километров.
4. Солнечная электростанция Хуанхэ, Китай — 2 200 мегаватт. Расположена в провинции Цинхай, развита в несколько этапов, входит в комбинированные солнечно-гидроэнергетические схемы. Часто упоминается в списках крупнейших солнечных ферм из-за стабильной эксплуатационной мощности.
5. Pavagada Shakti, Индия — 2 050 мегаватт. Расположена в районе Тумкур, Карнатака. Большая электростанция, подключенная к сети, с введением в эксплуатацию в основном к 2019 году. Проект реализован на арендованных пустошах несколькими независимыми разработчиками.
6. Солнечная электростанция Al Dhafra, ОАЭ — 2 000 мегаватт. Расположена недалеко от Абу-Даби, полностью введена в эксплуатацию в июне 2023 года. Около 20 квадратных километров пустынной территории, почти четыре миллиона двусторонних панелей. Обеспечивает электроэнергией примерно 200 000 домов.
7. Солнечная электростанция Бенбан, Египет — 1 650 мегаватт. Расположена в губернаторстве Асван, крупнейший солнечный комплекс в Африке с 41 отдельной электростанцией, соединенной общей инфраструктурой. Полностью введена в эксплуатацию около 2019 года.
8. Солнечная электростанция Тенгер, Китай — 1 547 мегаватт. Находится в Нинся, Внутренняя Монголия.
9. NP Kunta Ultra Mega Solar Park, Индия — 1 500 мегаватт. Расположена в Андхра-Прадеш.
10. Noor Abu Dhabi (Свейхан), ОАЭ — 1 117 мегаватт. Полностью введена в эксплуатацию в 2019 году. Более трех миллионов панелей, очистка роботизированной системой без воды. На момент запуска считалась крупнейшей отдельной солнечной электростанцией.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — представителя рода, обитавшего в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.
В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.
Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
