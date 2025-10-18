  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
18 октября, 15:22
Рейтинг: +703
Посты: 1725

Топ-10 крупнейших солнечных электростанций мира, меняющих энергетику планеты

Солнечная энергия сегодня распространяется подобно самому солнечному свету — огромная, неостановимая и жизненно необходимая. Километры панелей, тянущиеся под жарким пустынным солнцем, питают целые регионы электричеством. Ниже представлены 10 крупнейших солнечных электростанций, которые уже действуют и реально вырабатывают электроэнергию.

Сообщество
# Китай
# технологии
# электроэнергия
# энергия
Солнечная электростанция Гунхэ/Талатан / © Energy China
Солнечная электростанция Гунхэ/Талатан / © Energy China

1. Солнечная электростанция Гунхэ/Талатан, Китай — 15 600 мегаватт. Основной комплекс, известный как Солнечный парк Талатан, расположен в уезде Гунхэ (провинция Цинхай) и занимает площадь около 420 квадратных километров, что делает его крупнейшим в мире.

2. Солнечный проект Мидонг, Китай — 3 500 мегаватт. В июне 2024 года солнечный проект Мидонг вблизи Урумчи (Синьцзян) подключили к сети, на тот момент он стал крупнейшей в мире отдельной действующей солнечной электростанцией. Установка занимает пустынную местность и, по данным источников, ежегодно вырабатывает около 6,09 миллиардов киловатт-часов.

3. Солнечная ферма Бхадла, Индия — 2 245 мегаватт. Расположена в пустыне Тар, Раджастхан. Бхадла — крупнейшая солнечная электростанция Индии и одна из крупнейших в мире. Построена поэтапно с 2015 по 2020 год, занимает около 56 квадратных километров.

4. Солнечная электростанция Хуанхэ, Китай — 2 200 мегаватт. Расположена в провинции Цинхай, развита в несколько этапов, входит в комбинированные солнечно-гидроэнергетические схемы. Часто упоминается в списках крупнейших солнечных ферм из-за стабильной эксплуатационной мощности.

5. Pavagada Shakti, Индия — 2 050 мегаватт. Расположена в районе Тумкур, Карнатака. Большая электростанция, подключенная к сети, с введением в эксплуатацию в основном к 2019 году. Проект реализован на арендованных пустошах несколькими независимыми разработчиками.

6. Солнечная электростанция Al Dhafra, ОАЭ — 2 000 мегаватт. Расположена недалеко от Абу-Даби, полностью введена в эксплуатацию в июне 2023 года. Около 20 квадратных километров пустынной территории, почти четыре миллиона двусторонних панелей. Обеспечивает электроэнергией примерно 200 000 домов.

7. Солнечная электростанция Бенбан, Египет — 1 650 мегаватт. Расположена в губернаторстве Асван, крупнейший солнечный комплекс в Африке с 41 отдельной электростанцией, соединенной общей инфраструктурой. Полностью введена в эксплуатацию около 2019 года.

8. Солнечная электростанция Тенгер, Китай — 1 547 мегаватт. Находится в Нинся, Внутренняя Монголия. 

9. NP Kunta Ultra Mega Solar Park, Индия — 1 500 мегаватт. Расположена в Андхра-Прадеш.

10. Noor Abu Dhabi (Свейхан), ОАЭ — 1 117 мегаватт. Полностью введена в эксплуатацию в 2019 году. Более трех миллионов панелей, очистка роботизированной системой без воды. На момент запуска считалась крупнейшей отдельной солнечной электростанцией.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Сколиоз: почему он возникает и как сохранить здоровье
Парк Горького
Москва
Беседа
18 Окт
Бесплатно
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Новые и редкие виды птиц в орнитофауне Ленинградской области
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1000
Как гены влияют на боль
Medio Modo
Москва
Экскурсия
18 Окт
Бесплатно
Космонавтика в лицах
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Квантовый компьютер: жизнь и смерть волновой функции
ВДНХ
Москва
Экскурсия
19 Окт
Бесплатно
Мечты о покорении космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
19 Окт
Бесплатно
Лунные горизонты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Философия эпохи эллинизма
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
16 октября, 13:40
Игорь Байдов

Древний родственник человека обладал силой гориллы и ловкостью современных людей

Ученые обнаружили хорошо сохранившиеся кисти рук парантропа Бойса — представителя рода, обитавшего в Восточной Африке примерно от 2,3 до 1,2 миллиона лет назад. Анализ останков показал, что его руки были мощные, как у современной гориллы, но при этом способными к тонкой работе. Открытие, вероятно, заставит научный мир пересмотреть роль этого вида в эволюции.

Антропология
# гоминины
# гориллы
# каменные орудия
# люди
# олдувайская культура
# парантропы
# родствениики
16 октября, 11:21
Игорь Байдов

Морские биологи рассказали, зачем гигантские скаты ныряют на глубину более тысячи метров

В темноте океанских глубин, куда не проникает солнечный свет, гигантские морские дьяволы совершают немыслимые маневры. Эти величественные создания размером с небольшой автомобиль опускаются в бездну, где царят холод и колоссальное давление. Долгое время цель этих рискованных экспедиций оставалась загадкой для ученых. Авторы нового исследования, наконец, приоткрыли завесу тайны и предложили объяснение этому явлению.

Биология
# глубины
# животные
# морские животные
# океан
# скаты
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

    18 октября, 11:06

  2. Ученые по видео и рассказам очевидцев воссоздали смертельное нападение акул на пловца у берегов Израиля

    18 октября, 10:37

  3. Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

    18 октября, 10:18

  4. Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

    17 октября, 22:00
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Vladimir Schmidt
3 минуты назад
Hovsep, че так мало прибавь ещё нулик😜🤣👍

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Tsovinar
6 минут назад
Valeriy, Так если вы те же самые турки ,то должен знать историю своих предков АК и Кара коюнлу,и знать откуда они припёрлись на внешние территории

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Азер Азер
13 минут назад
Ни один историк не сможет назвать имена арм происхождения до 19 века

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Азер Азер
14 минут назад
Не было государства великая армения ,армание армина называли геогр область арамейское название

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Arthur Avanesyan
18 минут назад
Зато все продали...

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

emir aznakayev
22 минуты назад
Значит Швеция больше Австралии

Инфографика: сравнение площади Австралии и Европы

Влад У
46 минут назад
Андрей, вот бы дедушка Эдисон порадовался прочитав что постоянный ток сильнее) А Тесла был лох, думал что переменный ток круче) Сильнее в связи с

Китай построил первое в мире судно с системой электропитания на постоянном токе для установки сверхкрупных ветротурбин

Юрий Багов
55 минут назад
Можно по другому суммаризовать как-нибудь? И какой краткий вывод - после 40 не зачинать?

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

RomAnur888
1 час назад
миша, Так на хрень им нужна Тора, и где вы на карте видите Исраэль, клоунишка?

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

RomAnur888
1 час назад
Zaza, А народ-обслуга, грузины, когда приняли Христианство, и из истории каких народов скроили свою лживую историю?

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

RomAnur888
1 час назад
Sergo, И это пишет представитель Народа-обслуги, из так называемой Хрюзии. Ясно, что чувство неполноценности толкает на безумные действия, но не

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

RomAnur888
1 час назад
galinaaa7228, Перетрахнуты твоя семья и твой род в лице тебя, шаболды, иначе бы отнеслась поуважительней. Блядина.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

RomAnur888
1 час назад
galinaaa7228, Так 70 процентов азербайджанцев тоже иранцы. Факт.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

RomAnur888
1 час назад
galinaaa7228, И снова Россия виновата. Я смотрю ты безумно хочешь постоять раком перед россиским мужиком, иначе откуда такая тоска по Ней?

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

RomAnur888
1 час назад
Creepy, Да он из народа-обслуги, хрюзин, из так называемой Грузии. И комплекс неполноценности вынуждает писать несуразную херню и к необдуманным

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Кирилл Кириллов
1 час назад
Vasiliy, "пятачки", "свинарник", "хлев" - это я то бот? Научись выражать СВОИ мысли.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Кирилл Кириллов
2 часа назад
Иван, это читается между строк. А что, я не прав?

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

Виктор
2 часа назад
Армениу уничтожили империи.Им непавизло.Вглубже турции всё армянские земли.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Виктор
2 часа назад
Серго,серго,ех серго.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Виктор
2 часа назад
Боже памаги нам.

Карта Армянского королевства в 70 году до нашей эры

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно