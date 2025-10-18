Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Топ-10 крупнейших солнечных электростанций мира, меняющих энергетику планеты

Солнечная энергия сегодня распространяется подобно самому солнечному свету — огромная, неостановимая и жизненно необходимая. Километры панелей, тянущиеся под жарким пустынным солнцем, питают целые регионы электричеством. Ниже представлены 10 крупнейших солнечных электростанций, которые уже действуют и реально вырабатывают электроэнергию.

Солнечная электростанция Гунхэ/Талатан / © Energy China

1. Солнечная электростанция Гунхэ/Талатан, Китай — 15 600 мегаватт. Основной комплекс, известный как Солнечный парк Талатан, расположен в уезде Гунхэ (провинция Цинхай) и занимает площадь около 420 квадратных километров, что делает его крупнейшим в мире.

2. Солнечный проект Мидонг, Китай — 3 500 мегаватт. В июне 2024 года солнечный проект Мидонг вблизи Урумчи (Синьцзян) подключили к сети, на тот момент он стал крупнейшей в мире отдельной действующей солнечной электростанцией. Установка занимает пустынную местность и, по данным источников, ежегодно вырабатывает около 6,09 миллиардов киловатт-часов.

3. Солнечная ферма Бхадла, Индия — 2 245 мегаватт. Расположена в пустыне Тар, Раджастхан. Бхадла — крупнейшая солнечная электростанция Индии и одна из крупнейших в мире. Построена поэтапно с 2015 по 2020 год, занимает около 56 квадратных километров.

4. Солнечная электростанция Хуанхэ, Китай — 2 200 мегаватт. Расположена в провинции Цинхай, развита в несколько этапов, входит в комбинированные солнечно-гидроэнергетические схемы. Часто упоминается в списках крупнейших солнечных ферм из-за стабильной эксплуатационной мощности.

5. Pavagada Shakti, Индия — 2 050 мегаватт. Расположена в районе Тумкур, Карнатака. Большая электростанция, подключенная к сети, с введением в эксплуатацию в основном к 2019 году. Проект реализован на арендованных пустошах несколькими независимыми разработчиками.

6. Солнечная электростанция Al Dhafra, ОАЭ — 2 000 мегаватт. Расположена недалеко от Абу-Даби, полностью введена в эксплуатацию в июне 2023 года. Около 20 квадратных километров пустынной территории, почти четыре миллиона двусторонних панелей. Обеспечивает электроэнергией примерно 200 000 домов.

7. Солнечная электростанция Бенбан, Египет — 1 650 мегаватт. Расположена в губернаторстве Асван, крупнейший солнечный комплекс в Африке с 41 отдельной электростанцией, соединенной общей инфраструктурой. Полностью введена в эксплуатацию около 2019 года.

8. Солнечная электростанция Тенгер, Китай — 1 547 мегаватт. Находится в Нинся, Внутренняя Монголия.

9. NP Kunta Ultra Mega Solar Park, Индия — 1 500 мегаватт. Расположена в Андхра-Прадеш.

10. Noor Abu Dhabi (Свейхан), ОАЭ — 1 117 мегаватт. Полностью введена в эксплуатацию в 2019 году. Более трех миллионов панелей, очистка роботизированной системой без воды. На момент запуска считалась крупнейшей отдельной солнечной электростанцией.