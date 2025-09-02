Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы

Впервые в истории Израиля в этом году в религиозных еврейских школах в первый класс пошли на тысячи больше детей, чем в светских школах, согласно данным Министерства образования страны.

Дети в ультраортодоксальной еврейской школе / © Menahem Kahana / AFP / Getty Images

В 2025 году более 72 тысяч учеников отправились в ортодоксальные учебные заведения — примерно на шесть тысяч больше, чем в светские школы. При этом количество первоклассников в светских школах сокращается второй год подряд.

По словам экспертов, это изменение может быть предвестником масштабных перемен в обществе. Кроме того, специалисты выразили обеспокоенность тем, что некоторые направления религиозного образования не обеспечивают адекватной подготовки учащихся (во многих религиозных школах отсутствует изучение базовых предметов — математики и естественных наук) к условиям современного мира или не позволяют этим детям нормально интегрироваться в общество.

Такой сдвиг может привести к проблемам в экономике и армии Израиля, зависящих от высоких технологий, и к тому, что в недалеком будущем большинство израильтян станут ультрарелигиозными.

Стоит отметить, что среди представителей различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин, где отмечается высокая рождаемость (в семьях в среднем бывает до шести детей, в отличие от светских евреев, где рождается примерно двое детей), только 54% мужчин имеют работу, значительная доля семей живет за чертой бедности, а лидеры общин постоянно сопротивляются призыву молодых людей в армию, несмотря на решение Верховного суда Израиля, признавшего десятилетия всеобщего освобождения от военной службы незаконным, поскольку они нарушают принцип равенства.