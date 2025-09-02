Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Израиль стал первой развитой страной, где большинство первоклассников перестало ходить в светские школы
Впервые в истории Израиля в этом году в религиозных еврейских школах в первый класс пошли на тысячи больше детей, чем в светских школах, согласно данным Министерства образования страны.
В 2025 году более 72 тысяч учеников отправились в ортодоксальные учебные заведения — примерно на шесть тысяч больше, чем в светские школы. При этом количество первоклассников в светских школах сокращается второй год подряд.
По словам экспертов, это изменение может быть предвестником масштабных перемен в обществе. Кроме того, специалисты выразили обеспокоенность тем, что некоторые направления религиозного образования не обеспечивают адекватной подготовки учащихся (во многих религиозных школах отсутствует изучение базовых предметов — математики и естественных наук) к условиям современного мира или не позволяют этим детям нормально интегрироваться в общество.
Такой сдвиг может привести к проблемам в экономике и армии Израиля, зависящих от высоких технологий, и к тому, что в недалеком будущем большинство израильтян станут ультрарелигиозными.
Стоит отметить, что среди представителей различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин, где отмечается высокая рождаемость (в семьях в среднем бывает до шести детей, в отличие от светских евреев, где рождается примерно двое детей), только 54% мужчин имеют работу, значительная доля семей живет за чертой бедности, а лидеры общин постоянно сопротивляются призыву молодых людей в армию, несмотря на решение Верховного суда Израиля, признавшего десятилетия всеобщего освобождения от военной службы незаконным, поскольку они нарушают принцип равенства.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты
В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.
В слоях почвы эпохи мезолита обнаружили останки четверых людей, среди которых двое детей. Предполагают, что это была семья. Сильное впечатление производит расположение скелетов: они выглядят так, словно умершие перед гибелью обнимали друг друга. Предстоит выяснить, что с ними произошло.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
Физики из МФТИ и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА) предложили и теоретически обосновали новый способ создания макроскопических квантовых состояний света, известных как «коты Шредингера». Механизм, основанный на рассеянии лазерного излучения на свободных электронах, открывает путь к созданию таких состояний в условиях, где другие, более известные методы, не работают. Это достижение не только расширяет фундаментальное понимание взаимодействия света и материи, но и предоставляет новый инструмент для развития квантовых технологий.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Алкоголь снижает смертность… или повышает? Почему ученые спорят и кто из них прав
Животные, которые меняют свой пол
Лук и стрелы: как передовые технологии позволили чернокожим захватить Европу
Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?
Недолгий первый век Великих географических открытий: Виноградная страна викингам не понравилась
Топ-7 самых больших боевых кораблей в мире
Компьютерная эволюция
