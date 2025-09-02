В африканском парке Баминги-Бангоран впервые за десятилетия заметили львят

В африканском парке Баминги-Бангоран впервые за десятилетия заметили львят / © WCS

По словам директора программ Общества охраны дикой природы (WCS) в ЦАР Арманда Лу Мфоне, рождение детенышей стало результатом многолетней заботы и охраны. В течение ряда лет правительство страны и экологи прилагали усилия, чтобы защитить этот регион от браконьеров — и наконец эти усилия дали результаты.

© IFLScience

Ученым удалось запечатлеть львицу, которая воспитывает потомство, что вселяет надежду на восстановление целой экосистемы. С момента предыдущих наблюдений самки прошло шесть лет, и за это время новых данных о львах не поступало, пока в августе этого года исследователи вновь не заметили самку с новорожденными львятами. Это наблюдение стало обнадеживающим сигналом, но пока не могло служить окончательным доказательством выживания малышей. Чтобы подтвердить данные, ученые прибегли к неинвазивным методам.

Как рассказал директор WCS Национального парка Баминги-Бангоран Джон Гернье, специалисты совместили спутниковые снимки с наземными полевыми наблюдениями и знаниями о поведении львов. Это позволило определить ключевые места, где, скорее всего, могла находиться самка — скалистые возвышенности и лесные коридоры рядом с саванной и водоемами. На этих маршрутах были установлены фотоловушки. После нескольких недель наблюдений метод принес долгожданный результат. В итоге ученые получили убедительные доказательства: в регионе появились три детеныша, возраст которых примерно четыре месяца.