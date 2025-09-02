Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В африканском парке Баминги-Бангоран впервые за десятилетия заметили львят
Фотоловушки, установленные в парке Баминги-Бангоран, находящемся в северо-восточной части Центральноафриканской Республики (ЦАР), впервые за десятилетия зафиксировали появление львят в регионе.
По словам директора программ Общества охраны дикой природы (WCS) в ЦАР Арманда Лу Мфоне, рождение детенышей стало результатом многолетней заботы и охраны. В течение ряда лет правительство страны и экологи прилагали усилия, чтобы защитить этот регион от браконьеров — и наконец эти усилия дали результаты.
Ученым удалось запечатлеть львицу, которая воспитывает потомство, что вселяет надежду на восстановление целой экосистемы. С момента предыдущих наблюдений самки прошло шесть лет, и за это время новых данных о львах не поступало, пока в августе этого года исследователи вновь не заметили самку с новорожденными львятами. Это наблюдение стало обнадеживающим сигналом, но пока не могло служить окончательным доказательством выживания малышей. Чтобы подтвердить данные, ученые прибегли к неинвазивным методам.
Как рассказал директор WCS Национального парка Баминги-Бангоран Джон Гернье, специалисты совместили спутниковые снимки с наземными полевыми наблюдениями и знаниями о поведении львов. Это позволило определить ключевые места, где, скорее всего, могла находиться самка — скалистые возвышенности и лесные коридоры рядом с саванной и водоемами. На этих маршрутах были установлены фотоловушки. После нескольких недель наблюдений метод принес долгожданный результат. В итоге ученые получили убедительные доказательства: в регионе появились три детеныша, возраст которых примерно четыре месяца.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
В слоях почвы эпохи мезолита обнаружили останки четверых людей, среди которых двое детей. Предполагают, что это была семья. Сильное впечатление производит расположение скелетов: они выглядят так, словно умершие перед гибелью обнимали друг друга. Предстоит выяснить, что с ними произошло.
Прямоугольная оптика на космическом телескопе позволит найти все похожие на Землю близкие экзопланеты
В астрономии размер имеет большое значение: от диаметра главного зеркала телескопа напрямую зависит его разрешающая способность. Если на Земле габариты научных инструментов ограничены скорее бюджетами их строителей, то для космических телескопов мы достигли технологического предела. Что-то сложнее и крупнее «Джеймса Уэбба» построить фактически невозможно, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. А для получения прямых изображений землеподобных экзопланет нужно зеркало в 10 раз крупнее. Но американские инженеры и астрономы нашли любопытное геометрическое решение этой проблемы.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
Физики из МФТИ и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (ВНИИА) предложили и теоретически обосновали новый способ создания макроскопических квантовых состояний света, известных как «коты Шредингера». Механизм, основанный на рассеянии лазерного излучения на свободных электронах, открывает путь к созданию таких состояний в условиях, где другие, более известные методы, не работают. Это достижение не только расширяет фундаментальное понимание взаимодействия света и материи, но и предоставляет новый инструмент для развития квантовых технологий.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
