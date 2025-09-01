Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Топ-20 самых густонаселенных стран и территорий

От компактных городов-государств до островных территорий — многие из самых густонаселенных юрисдикций мира имеют одну общую черту: ограниченную площадь территории. Хотя рост населения играет определенную роль, площадь суши зачастую становится более значимым фактором плотности населения. Фактически, 13 из 20 самых густонаселенных стран и территорий представляют собой острова.

Топ-20 самых густонаселенных стран и территорий / © Visualcapitalist

На инфографике, представленной выше, показаны юрисдикции с самой высокой плотностью населения в 2025 году на основе данных Бюро переписи населения США.

Макао возглавляет мировой список с ошеломляющей плотностью населения в 23 167 человек на квадратный километр. Этот полуавтономный регион Китая отличается высокой плотностью населения благодаря своей популярности как игорного центра. За последние 25 лет население Макао увеличилось на 185 000 человек на территории площадью всего 33 квадратных километра.

Далее следует Монако с показателем 16 024 человека на квадратный километр, что отражает экономику государства, налоговые льготы и ограниченное географическое положение. В результате рынок недвижимости Монако стал одним из самых дорогих в мире. Между тем, Сингапур и Гонконг также занимают высокие позиции в рейтинге, демонстрируя, как города-государства доминируют в этом показателе.

Многие из самых густонаселенных мест — это островные государства или небольшие территории. В частности — на Синт-Мартене, Мальте и Бермудских островах — плотность населения превышает 1 300 человек на квадратный километр.