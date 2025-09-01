  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
1 сентября, 09:40
Рейтинг: +689
Посты: 2096

Топ-20 самых густонаселенных стран и территорий

От компактных городов-государств до островных территорий — многие из самых густонаселенных юрисдикций мира имеют одну общую черту: ограниченную площадь территории. Хотя рост населения играет определенную роль, площадь суши зачастую становится более значимым фактором плотности населения. Фактически, 13 из 20 самых густонаселенных стран и территорий представляют собой острова.

Сообщество
# инфографика
# Китай
# люди
# население
# статистика
Топ-20 самых густонаселенных стран и территорий / © Visualcapitalist
Топ-20 самых густонаселенных стран и территорий / © Visualcapitalist

На инфографике, представленной выше, показаны юрисдикции с самой высокой плотностью населения в 2025 году на основе данных Бюро переписи населения США.

Макао возглавляет мировой список с ошеломляющей плотностью населения в 23 167 человек на квадратный километр. Этот полуавтономный регион Китая отличается высокой плотностью населения благодаря своей популярности как игорного центра. За последние 25 лет население Макао увеличилось на 185 000 человек на территории площадью всего 33 квадратных километра.

Далее следует Монако с показателем 16  024 человека на квадратный километр, что отражает экономику государства, налоговые льготы и ограниченное географическое положение. В результате рынок недвижимости Монако стал одним из самых дорогих в мире. Между тем, Сингапур и Гонконг также занимают высокие позиции в рейтинге, демонстрируя, как города-государства доминируют в этом показателе.

Многие из самых густонаселенных мест — это островные государства или небольшие территории. В частности — на Синт-Мартене, Мальте и Бермудских островах — плотность населения превышает 1 300 человек на квадратный километр.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Спинозавриды: водные динозавры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Советско-японские конфликты 30-х годов: причины и следствия
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Проекту нужен человек: как использовать нейросети для развития мышления
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Эпохи русской книги
Библиотека иностранной литературы
Москва
Экскурсия
04 Сен
500
Изобретатели для мира
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Тайны Квантунской армии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Истоки русской математики
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Одноклеточная палеонтология
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
30 августа, 10:43
Александр Березин

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.

Астрономия
# LIGO
# астрономия
# гравитационные волны
# нейтронные звезды
# теория Горькавого
# черные дыры звездной массы
29 августа, 14:50
ФизТех

Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

Физики-теоретики из МФТИ и НИЦ «Курчатовский институт» предложили новое осмысление одной из самых запутанных и давних проблем классической электродинамики — парадокса излучения вечно равномерно ускоренного заряда. Их работа показывает, что излучение вечно равномерно ускоренного заряда действительно существует, и этот факт не зависит от системы отсчета. Основной вопрос сводится к тому, какой наблюдатель способен его зарегистрировать и как это излучение проявляется в различных координатных системах.

ФизТех
# излучение
# Парадокс
# теория относительности
# электродинамика
29 августа, 20:53
Адель Романова

Планетологи пришли к выводу о внеземном происхождении Мирового океана

По соотношению некоторых химических элементов ученые попытались вычислить, сколько воды и вообще летучих веществ могла накопить наша планета во время своего формирования. Выяснилось, что первозданная Земля должна была быть «сухой». Самое интересное, что кометы, согласно расчетам, не могли обогатить ее океанами. Вместо этого лучше всего современное состояние Земли объяснила другая смелая версия: о том, что большая часть нашей воды — с другой планеты.

Астрономия
# импактная гипотеза
# космос
# Мировой океан
# происхождение воды
# происхождение Луны
# Тейя
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
25 августа, 22:21
Мария Азарова

Live: десятый тестовый полет транспортной системы Starship (Upd.)

Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.

Live
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# запуск
# трансляция
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
22 августа, 14:45
Игорь Байдов

Астрономы предположили наличие неизвестной планеты размером с Землю на окраинах Солнечной системы

Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.

Астрономия
# девятая планета
# Нептун
# Планета X
# Пояс Койпера
# Солнечна система
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

    1 сентября, 09:25

  2. Ученые раскрыли механизм лечебного действия галлюциногенных грибов

    1 сентября, 08:21

  3. В Польше нашли захоронение обнимающихся взрослых и детей эпохи мезолита

    1 сентября, 08:09

  4. Физики изучили нуклоны с рекордной точностью благодаря мишени из радиоактивного газа

    30 августа, 17:27
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Александр Березин
1 минута назад
На данный момент именно в основном многоразовая ракета (Фалькон 9 Блок 5) -- самая надежная и самая редко взрывающаяся в истории земной космонавтики,

Маск показал, как на его заводе одновременно создается крупнейшая партия космических ракет в истории

Александр Березин
4 минуты назад
Тесла уже много лет как вышла в плюс по продажам электромобилей.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Александр Березин
7 минут назад
"Я гоаорил о постоянном впихивании Березиным Горькавого в новости по астрофизике." 1. Березин лишь упоминает ее там, где она сходится с

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Александр Березин
14 минут назад
Dron, "Александр, ну, то есть вы поверх эксперимента " Поверх чего, прости Господи? Какого эксперимента? Новость выше сообщает о наблюдениях, а это

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Александр Березин
35 минут назад
Dron, "Ну ладно, у вас упорное неприятие критики, похоже, вполне аргументированной. " Критика от чатгпт кажется вам аргументированной потому, что вы

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Аzret Hagajeev
58 минут назад
как раз грибной сезон)

Ученые раскрыли механизм лечебного действия галлюциногенных грибов

Мария Чеботарь
1 час назад
Давид, рейтинг составили до того, как BYD U9 установил рекорд.

Рейтинг: самые мощные автомобили мира 2025 года

Давид Барсегян
1 час назад
Рамазан, я тебе открою СТРАШНУЮ тайну, в начале 20 века были электрокары, только вот за 100 лет электропомойки никому не пригодилисьБудущее? Вот когда

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Давид Барсегян
1 час назад
Рамазан, АХАХАХАХАХАХАХАХАХПХПХПХПХП. Всё, что не совпадает с твоим манямирочком-проплаченное. Держи🔴, надень на носик, заслужил)

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Давид Барсегян
1 час назад
Забыли про электрошушлайку BYD U9, которой понадобилось 3000 л.с. чтобы разогнаться до 472 км/ч

Рейтинг: самые мощные автомобили мира 2025 года

Сергей Аршинов
3 часа назад
Альберт, а нахрена человеку бизнес класс, если использование авто ограничивается поездками работа-дом? Я например, проезжаю до 35к за год и в

Надежность и популярность: рейтинг ведущих автомобильных брендов

Антон Кучерук
3 часа назад
Наши авто вообще в рейтинг не попадают 😅

Рейтинг: самые мощные автомобили мира 2025 года

Андрей Пятачков
4 часа назад
Антон, причём здесь Штерн, или кто-либо ещё из астрофизиков? Я гоаорил о постоянном впихивании Березиным Горькавого в новости по астрофизике.

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Артём Ильяшевич
4 часа назад
Джек, на этапе прототипа*

Маск показал, как на его заводе одновременно создается крупнейшая партия космических ракет в истории

Джек Лондон
7 часов назад
Искусственный, из какой стружки, что за бруски, для каких поддонов? Как тетка?

Маск показал, как на его заводе одновременно создается крупнейшая партия космических ракет в истории

Джек Лондон
7 часов назад
"зачем настолько много многоразовых ракет нужно??" - Часто взрываются, сгорают, падают

Маск показал, как на его заводе одновременно создается крупнейшая партия космических ракет в истории

Dron N
7 часов назад
Александр, кстати, непонятно почему вы такое большое внимание уделяете факту издания книги издательством. У этого издательства же намного больше

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Dron N
9 часов назад
Александр, ну, то есть вы поверх эксперимента накидали прошедших через ваше восприятие идей Горькавого и выдаёте это за общепринятую истину в

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Dron N
10 часов назад
Александр, не brave, Adblock есть. Сейчас работает. " (с чем согласны не все современные физики)," Ну ладно, у вас упорное неприятие критики, похоже, вполне

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Dron N
10 часов назад
Иван, очень увлекательно, но она, языковая модель - общеупотребительное название и не только ChatGPT, все топовые использую в принципе, но эти 2 лучшие,

Наблюдения за гравиволнами позволили найти 128 слияний черных дыр и нейтронных звезд

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно