Индия и Япония подписали соглашение о совместных исследованиях Южного полюса Луны

Индия и Япония 30 августа подписали соглашение о совместной миссии по исследованию Луны. Страны хотят изучить Южный полюс Луны.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Исиба Сигэру / © Reuters

Как сообщает The Times of India, соглашение о миссии «Чандраян-5» подписали во время визита премьер-министра Индии Наренды Моди в Японию. В 2028-2029 годах запланирован пуск автоматической станции с луноходом и посадочным модулем.

Японское национальное космическое агентство (JAXA) обеспечит запуск с помощью ракеты-носителя H3-24L и создаст луноход. Индийская организация космических исследований (ISRO) должна изготовить посадочный модуль. Индия также отвечает за разработку нескольких научных инструментов для миссии.

«Мы приветствуем сотрудничество между ISRO и JAXA в миссии «Чандраян-5». Наше активное участие вышло за пределы Земли и станет символом прогресса человечества в космосе», — заявил Моди, выступая на совместном брифинге для прессы со своим японским коллегой Сигэру Исибой.

Цели миссии — составление карт наличия воды на Луне, бурение лунного реголита для анализа содержания, качества и состава воды, а также проведение научных наблюдений in-situ (на месте) с использованием спектрометров и датчиков. Изначально миссию запланировали на 100 дней, но она может продлиться до года.