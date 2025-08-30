Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Путешественник создал интерактивную карту «Шелкового пути»

Нарисованная от руки карта «Шелкового пути» / © Into Far Lands

Кевин начал свое путешествие по Евразии в 2016 году. Пройдя вместе с женой более 50 тысяч километров и изучив реальные маршруты, он в итоге создал интерактивную карту «Шелкового пути».

«Чем больше я исследовал, тем больше понимал, что это не просто единственная дорога, протянувшаяся из Китая в Европу, а скорее взаимосвязанные жилы, пересекающие все вершины и низины Евразии», — поделился впечатлениями автор.

На интерактивной карте показаны не только дороги, но и отмечены важные форпосты. Для многих мест готовы отдельные страницы с рассказами.

Карта охватывает период X-XII веков. По словам создателя карты, некоторые из указанных на карте мест до сих пор существуют. Часть городов осталась лишь в виде руин — например, Мерв и Ани, а другие превратились в современные мегаполисы, такие как Константинополь (Стамбул), Ханчжоу и Чанъань (Сиань).