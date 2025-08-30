  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
30 августа, 20:13
Рейтинг: +25
Посты: 54

Путешественник создал интерактивную карту «Шелкового пути»

Путешественник по имени Кевин создал интерактивную карту «Шелкового пути». Большую часть маршрутов он исследовал вместе с женой.

# Евразия
# карты
# Шелковый путь
Нарисованная от руки карта «Шелкового пути» / © Into Far Lands
Нарисованная от руки карта «Шелкового пути» / © Into Far Lands

Кевин начал свое путешествие по Евразии в 2016 году. Пройдя вместе с женой более 50 тысяч километров и изучив реальные маршруты, он в итоге создал интерактивную карту «Шелкового пути».

«Чем больше я исследовал, тем больше понимал, что это не просто единственная дорога, протянувшаяся из Китая в Европу, а скорее взаимосвязанные жилы, пересекающие все вершины и низины Евразии», — поделился впечатлениями автор.

На интерактивной карте показаны не только дороги, но и отмечены важные форпосты. Для многих мест готовы отдельные страницы с рассказами.

Карта охватывает период X-XII веков. По словам создателя карты, некоторые из указанных на карте мест до сих пор существуют. Часть городов осталась лишь в виде руин — например, Мерв и Ани, а другие превратились в современные мегаполисы, такие как Константинополь (Стамбул), Ханчжоу и Чанъань (Сиань).

Сергей Механик
Сергей Механик
10 минут назад
Хотелось бы взглянуть на эту интерактивную карту. Однако переход по указанной ссылке оказывается невозможным. 😕
Сергей Механик
10 минут назад
Хотелось бы взглянуть на эту интерактивную карту. Однако переход по указанной ссылке оказывается невозможным. 😕

Путешественник создал интерактивную карту «Шелкового пути»

