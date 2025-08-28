Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Где сосредоточена основная рыночная капитализация публичных компаний: рейтинг стран

Пользователь социальной сети Reddit проанализировал данные MarketCapWatch по рыночной капитализации публичных компаний, чтобы составить рейтинг стран, где сосредоточены самые дорогие предприятия мира.

Где сосредоточена основная рыночная капитализация публичных компаний: рейтинг стран / © Proud-Discipline9902 / Reddit

Первую строчку рейтинга заняли США с суммарной рыночной капитализацией в 67,44 триллиона долларов. Именно там базируется большая часть публичных компаний из топ-10 по рыночной капитализации, среди которых технологические гиганты Apple, Microsoft, NVIDIA, Tesla и многие другие.

На втором месте расположился Китай — 19,66 триллиона долларов, чья холдинговая компания Tencent на данный момент стала одной из крупнейших инвестиционных и венчурных компаний мира.

Третью строчку рейтинга занимает Япония — 7,16 триллиона долларов. Ее корпорации Sony Group и Hitachi входят в число крупнейших мировых конгломератов, объединяющих более тысячи различных фирм.

В топ-15 стран также вошли Индия, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Тайвань, Швейцария, Саудовская Аравия, Южная Корея, Австралия, Нидерланды и Швеция.

Интересно, что совокупная рыночная капитализация публичных компаний остальных стран составляет всего около 17 триллионов долларов, что почти в четыре раза меньше, чем показатель США.