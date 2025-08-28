  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
28 августа, 10:50
Рейтинг: +677
Посты: 1665

Где сосредоточена основная рыночная капитализация публичных компаний: рейтинг стран

Пользователь социальной сети Reddit проанализировал данные MarketCapWatch по рыночной капитализации публичных компаний, чтобы составить рейтинг стран, где сосредоточены самые дорогие предприятия мира. 

Сообщество
# инфографика
# статистика
# финансы
# экономика
Где сосредоточена основная рыночная капитализация публичных компаний: рейтинг стран / © Proud-Discipline9902 / Reddit
Где сосредоточена основная рыночная капитализация публичных компаний: рейтинг стран / © Proud-Discipline9902 / Reddit

Первую строчку рейтинга заняли США с суммарной рыночной капитализацией в 67,44 триллиона долларов. Именно там базируется большая часть публичных компаний из топ-10 по рыночной капитализации, среди которых технологические гиганты Apple, Microsoft, NVIDIA, Tesla и многие другие.

На втором месте расположился Китай — 19,66 триллиона долларов, чья холдинговая компания Tencent на данный момент стала одной из крупнейших инвестиционных и венчурных компаний мира.

Третью строчку рейтинга занимает Япония — 7,16 триллиона долларов. Ее корпорации Sony Group и Hitachi входят в число крупнейших мировых конгломератов, объединяющих более тысячи различных фирм.

В топ-15 стран также вошли Индия, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Тайвань, Швейцария, Саудовская Аравия, Южная Корея, Австралия, Нидерланды и Швеция.

Интересно, что совокупная рыночная капитализация публичных компаний остальных стран составляет всего около 17 триллионов долларов, что почти в четыре раза меньше, чем показатель США.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
28 Авг
Бесплатно
Астрономия и математика в ближневосточном искусстве: от древности к современности
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
28 Авг
Бесплатно
Мир без свалок или принцип циркулярной экономики
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
28 Авг
Бесплатно
Слияние умов: ИИ в нейроинтерфейсах
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
28 Авг
500
Взаимопомощь как фактор эволюции
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Авг
1000
Краткая история инфляции и ее укрощения
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Авг
Бесплатно
Что говорят генетические тесты и как их можно использовать для планирования здоровой семьи
АВИАПАРК
Москва
Лекция
29 Авг
700
Наноматериалы и композиты
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
30 Авг
Бесплатно
Самые красивые объекты ЮНЕСКО России
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
30 Авг
1500
Жизнь во Вселенной: антропный принцип и парадокс Ферми
ВСмысле
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
27 августа, 15:30
Денис Яковлев

Демографы усомнились в достижимости столетней продолжительности жизни в XXI веке

Ученые из Института демографии Общества Макса Планка (Германия), Висконсинского университета в Мэдисоне (США) и Национального института демографических исследований (Франция) проанализировали материалы из базы данных Human Mortality Database (HMD) — ведущего источника информации о смертности в развитых странах. Они попытались спрогнозировать, сохранятся ли темпы роста продолжительности жизни для людей, родившихся в период с 1939 по 2000...

Медицина
# детская смертность
# продолжительность жизни
# смертность
27 августа, 20:56
Evgenia Vavilova

Физики разобрались в стабильности пивной пены

Пиво — важный для человеческой цивилизации продукт. Помимо питательной и культурной ценности, оно позволяет исследовать многие химические, физические и биологические процессы. Европейские ученые провели семилетнее исследование пенных шапок напитка и нашли причину различий во времени жизни пузырькового покрытия.

Физика
# белки
# брожение
# мягкая материя
# пена
# пиво
# поверхностное натяжение
# эффект марангони
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
22 августа, 10:48
ПНИПУ

Российские ученые решили главную проблему безопасности водородной авиации

К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.

ПНИПУ
# авиация
# безопасность
# водород
# водородное топливо
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

    28 августа, 08:50

  2. Психологи выяснили, насколько «уколы красоты» повышают привлекательность женщин

    28 августа, 08:31

  3. В «космической бабочке» нашли строительный материал Земли

    28 августа, 08:16

  4. Церера полтора миллиарда лет сохраняла условия для гипотетической жизни благодаря радиации

    28 августа, 07:48
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Vladi Smolovich
7 минут назад
Непонятна цель разработки. На Байконуре и территории завода Хруничева хранятся готовые к использованию РН Протон (6 или 7). Нет полезных нагррузок.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Андрей Пятачков
8 минут назад
Ух ты, сколько турбопатриочических жирненьких ботов набежало. Хотя, не удивительно.

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Иван Колупаев
9 минут назад
Иван, на пенсии небось давно? А при социализме конечно забесплатно на одном энтузиазме работали.

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Иван Колупаев
16 минут назад
А сам директор как будто ни при чем это коллектив плохо работал под его мудрым руководством.

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Artem Suleymanov
20 минут назад
Акашкин, это просто передел собственности на фоне серьезного сужения кормовой базы. 30 лет строили систему только для воровства и коррупции и тут

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Artem Suleymanov
24 минуты назад
Violet, хоть ссы в глаза ))) ну и к орфографии придираться это конечно 5+, с таким аргументом ты точно прав )) По номинальному ВВП Россия на 11 месте. По

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Искусственный Интеллект...
25 минут назад
Это всё фигня! Я вот вчера был у тетки одной. Она из стружки делает бруски для поддонов. В бывшем овощехранилище. Два опойка пашут. И всё! Так что

Маск показал, как на его заводе одновременно создается крупнейшая партия космических ракет в истории

Pavel Ezhov
27 минут назад
Гос космос (как и большинство других сфер) обречен на тихую смерть. Только частные деньги и компании могут двигать прогресс. А роль гос-ва должна

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Алексей Норкин
35 минут назад
Александр, человек, у которого в активах более 1 миллиона долларов (а статистика по миру явно не в рублях представлена) и так может взять и поехать

Где живут самые богатые люди: распределение миллионеров по регионам

Александр Сахранов
37 минут назад
Амергебрейский блогер забыл, что пиндостан ведёт проксивойну с РОССИЕЙ! Себестоимость тут на ,,25- м" месте. Важно- сколько нужных спутников за раз

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

selene veyra
39 минут назад
This is a really impressive initiative. Digital tools like these can make cities much safer and more convenient for daily life. I’ve noticed the same in surveillance technology—for example, the GCMOB camera app helps with reliable monitoring in urban areas.

Цифровая карта веломаршрутов города Москвы

Кот Учёный
1 час назад
"...ушел патриотизм..." Вот только не надо обобщать. Патриотизм никуда не делся, он есть и будет. Всего лишь ушла советская романтика как средство

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Дмитрий Пашков
1 час назад
Конечно закроется, когда все окончательно руководство разворует! У нас стоимость запуска дороже чем в США, а зарплаты сотрудников в разы ниже,

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Сергей Карепанов
2 часа назад
Михаил, знаете хорошую цитату, ещё Королёва? «Критикуешь — предлагай», - вспомните, что было при Ельцине, а что стало при Путине. У нас так всегда:

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Nurlybek Davletyarov
2 часа назад
Смотрел интервью. Спейс икс действительно особо не парятся насчет проблем. Спешка им мешает. Если внесут процедуры, мне кажется вообще почти к нулю

Индийские специалисты помогли SpaceX избежать аварии

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Ну ещё важно что бы было нужное количество спецов, даже при хорошей зп если один человек будет получать 300-500 тысяч и делать работу за десятерых, он

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Евгений Четвериков
2 часа назад
Заметте-на первых местах страны дальнего востока.И чем ближе к центру Европы-тем хуже дела.Занятно.Особенно если учесть что большинство

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Алексис Добронравов
2 часа назад
Конкуренция с Замбией и Зимбабве, даст мощный, прорывной скачок для счастливого будущего нашей космонавтики. Кто в уме - будет радоваться за Россию

В США раскритиковали новейшую российскую ракету «Союз-5»

Юлия Трепалина
2 часа назад
Обращу внимание, что в исследовании речь ТОЛЬКО о начальной школе - 7-10 лет. Главную мысль выразил один из исследователей: чем больше времени

Каждый лишний час видеоигр повысил вероятность низкой мотивации к учебе у мальчиков

Serifa Alexander
2 часа назад
Nikita, кто все? имя, фамилия, место жительства? на кого конкретно обижен?

Психологи выяснили, насколько «уколы красоты» повышают привлекательность женщин

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно