Маск раскрыл детали будущего Starship для межпланетных полетов

Основатель и руководитель американской космической компании SpaceX Илон Маск сообщил, что его сотрудники работают над новой версией транспортной системы Starship V4, предназначенной для межпланетных полетов.

Десятый испытательный полет Starship / © SpaceX

По словам Маска, новая модификация Starship получит 42 двигателя Raptor, то есть на три больше, чем у текущей модели, а в первый полет Starship V4 отправится в 2027 году. Увеличение числа двигателей и удлинение конструкции позволят повысить грузоподъемность системы. Общая высота Starship V4 превысит 150 метров.

Кроме того, Маск сообщил про Starship V3, которая будет представлять собой масштабную модернизацию по сравнению с текущей версией V2. Ее производство должно завершиться к концу этого года, а в 2026 году ожидается интенсивная летная активность.