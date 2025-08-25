Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Лидеры оборонки: крупнейшие подрядчики по рыночной капитализации
Пользователь социальной сети Reddit проанализировал данные рыночной капитализации MarketCapWatch, Nasdaq и прогнозы экономистов Forbes, чтобы составить рейтинг 20 компаний-лидеров мировых поставщиков вооружений по состоянию на август 2025 года.
Первую строку в рейтинге по капитализации среди оборонных компаний занимает американская военно-промышленная фирма RTX (Raytheon Technologies). Она известна как разработчик зенитного ракетного комплекса большого радиуса действия «Пэтриот», производитель семейства многоцелевых ракет «Томагавк», переносного зенитного ракетного комплекса «Стингер» и многих других образцов вооружения.
На втором месте разместилась американская корпорация Boeing, которая известна не только своими пассажирскими, но и военными самолетами.
Третью позицию занимает французская Safran, которая занимается производством авионики, оборудования для кабины пилота, шасси и тормозных систем, различных комплектующих, а также боевых беспилотников.
Также в списке отметились крупнейшие индийские и китайские оборонных подрядчики, такие как авиастроительные компании Hindustan Aeronautics Limited и Aviation Industry Corporation of China (AVIC).
Однако в рейтинге отсутствуют крупные европейские фирмы, вроде Airbus и Rolls Royce, чей объем продаж военной продукции составляет 20–30%. Возможно, составитель, инфографики их не учел.
