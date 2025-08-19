Инфографика: страны с одним часовым поясом

Россия имеет сложную систему из одиннадцати часовых поясов, отражающую ее огромную территорию и уникальный временной ландшафт, где каждый регион живет по своему собственному ритму. Однако во многих государствах, даже довольно больших, используется всего один часовой пояс.

Инфографика: страны с одним часовым поясом / © wikipedia

На представленной выше инфографике показаны все страны, использующие только один часовой пояс. Среди них особенно выделяются Индия и Китай. Несмотря на то, что КНР географически охватывает пять часовых поясов, во всех них используется пекинское время, которое было введено в 1949 году для национального единства. В Индии действует стандартное индийское время, которое на 30 минут смещено относительно всемирного координированного времени. Кроме того, страна не переходит на летнее время: круглый год действует один и тот же стандарт.