США, возможно, уже проиграли в гонке искусственного интеллекта Китаю

Американские эксперты не раз заявляли о разгорающейся «гонке искусственного интеллекта» между США и Китаем — ожесточенном соперничестве двух держав, которое может определить направление мировой истории.

Солнечные панели на холмах Китая / © Getty Images

Искусственный интеллект (ИИ) — крайне энергоемкая технология. Центры обработки данных, обеспечивающие работу больших языковых моделей, таких как ChatGPT, представляют собой огромные лабиринты компьютерных чипов, которые поглощают ресурсы — электроэнергию и воду, — чтобы удовлетворить спрос. Это обстоятельство фактически делает энергоснабжение ключевым фактором расширения инфраструктуры ИИ.

По данным издания Fortune, американцы, своими глазами наблюдавшие технологический рывок Китая, отмечают, что США и Китай уже находятся не в одной лиге по развитию ИИ. Дело в том, что Китай получил значительное преимущество, активно инвестируя в энергосистему, тогда как у США стремительно сокращаются мощности для питания чрезвычайно прожорливых моделей искусственного интеллекта.

Американские компании, испытывающие нехватку энергии и окрыленные фантазиями о гонке вооружений, прибегают к самым разным причудливым стратегиям, чтобы выжать из себя максимум. Например, компания xAI Илона Маска использует 35 портативных метановых генераторов на парковке одного из своих главных дата-центров в Мемфисе, окутывая близлежащие населенные пункты смогом.

У Китая таких проблем нет. В 2024 году на его долю пришлось почти 65% мирового объёма строительства объектов возобновляемой энергетики. В стране установлено столько солнечных панелей и ветряных турбин, что выбросы CO₂ впервые снизились, несмотря на рекордно высокий спрос на энергию.

Смогут ли США догнать Китай, покажет только время.