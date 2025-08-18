Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
США, возможно, уже проиграли в гонке искусственного интеллекта Китаю
Американские эксперты не раз заявляли о разгорающейся «гонке искусственного интеллекта» между США и Китаем — ожесточенном соперничестве двух держав, которое может определить направление мировой истории.
Искусственный интеллект (ИИ) — крайне энергоемкая технология. Центры обработки данных, обеспечивающие работу больших языковых моделей, таких как ChatGPT, представляют собой огромные лабиринты компьютерных чипов, которые поглощают ресурсы — электроэнергию и воду, — чтобы удовлетворить спрос. Это обстоятельство фактически делает энергоснабжение ключевым фактором расширения инфраструктуры ИИ.
По данным издания Fortune, американцы, своими глазами наблюдавшие технологический рывок Китая, отмечают, что США и Китай уже находятся не в одной лиге по развитию ИИ. Дело в том, что Китай получил значительное преимущество, активно инвестируя в энергосистему, тогда как у США стремительно сокращаются мощности для питания чрезвычайно прожорливых моделей искусственного интеллекта.
Американские компании, испытывающие нехватку энергии и окрыленные фантазиями о гонке вооружений, прибегают к самым разным причудливым стратегиям, чтобы выжать из себя максимум. Например, компания xAI Илона Маска использует 35 портативных метановых генераторов на парковке одного из своих главных дата-центров в Мемфисе, окутывая близлежащие населенные пункты смогом.
У Китая таких проблем нет. В 2024 году на его долю пришлось почти 65% мирового объёма строительства объектов возобновляемой энергетики. В стране установлено столько солнечных панелей и ветряных турбин, что выбросы CO₂ впервые снизились, несмотря на рекордно высокий спрос на энергию.
Смогут ли США догнать Китай, покажет только время.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Новый подход к быстрому поиску жизни может однозначно обнаруживать ее всего одним инструментом. Он уже есть на борту обоих действующих американских марсоходов. Правда, NASA может не захотеть воспользоваться этой возможностью.
Цифровой художник Шон Харгривз в своих концептуальных работах погружает в брутальный мир научной фантастики.
Изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA, напомнило астрономам легендарное «Око Саурона» из «Властелина колец» — джет, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле объекта, устремлен к нашей планете, а сам блазар может оказаться одним из наиболее ярких источников нейтрино в космосе.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
