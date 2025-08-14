Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Необычные кролики с наростами на голове напугали американцев

Дикие кролики, зараженные вирусом папилломы Шоупа / © Reddit / Clinton Forry

В ответ на сообщения жителей Форт-Коллинс о случаях обнаружения странных кроликов, Управление парков и дикой природы Колорадо (CPW) подтвердило, что животные в регионе заражены вирусом папилломы Шоупа (вирус папилломы кролика) — инфекцией, побочным эффектом которой стало появление черных наростов на головах и мордах диких кроликов.

Дикий кролик, зараженный вирусом папилломы Шоупа / © Reddit / Clinton Forry

Специалисты отметили, что вирус обычно передается кроликам через клещей, комаров и других насекомых и не представляет риска для здоровья людей или домашних животных, однако призвали местных жителей не подходить к зараженным кроликам и не прикасаться к ним.