SpaceX показала первый решетчатый стабилизатор для нового поколения Starship

Первый решетчатый стабилизатор для нового поколения Starship / © SpaceX

По данным SpaceX, усовершенствованные решетчатые стабилизаторы стали на 50 % легче и прочнее. Кроме того, стабилизаторов будет три вместо четырех, как сегодня, и располагаться они будут Т-образно — благодаря этому первая ступень Starship сможет снижаться под большим углом, а значит, сильнее тормозить корпусом, экономя топливо. Также такое расположение позволит укоротить «руки» мехазиллы — башни обслуживания, чтобы Super Heavy могла плотнее к ней «прижиматься».

Посадочные пилоны интегрированы прямо в стабилизаторы и будут использоваться как для подъема ускорителя на стартовый стол, так и для его ловли башней обслуживания при возврате первой ступени.

Рендер нового поколения Starship с новыми решетчатыми стабилизаторами / © SpaceX

