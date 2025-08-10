Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Спутниковые снимки указали на проблемы с испытанием китайской многоразовой ракеты
Одна из ведущих китайских частных космических компаний Deep Blue Aerospace, которая разрабатывает многоразовую ракету Nebula-1, похоже, провалила очередные прыжковые испытания прототипа первой ступени своей ракеты.
Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), спутниковые снимки, находящиеся в общественном доступе, свидетельствуют о том, что где-то между концом июля и началом августа на испытательном полигоне Deep Blue Aerospace во Внутренней Монголии произошел взрыв.
К востоку от стартовой площадки — на противоположной стороне от того места, где должна была приземлиться первая ступень многоразовой ракеты — видны следы ожогов, указывающие на то, что она, возможно, отклонилась от курса вскоре после взлета, а затем разбилась при попытке приземления.
Неназванный источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам SCMP, что испытания завершились аварией.
Это уже не первый инцидент с Nebula-1: в сентябре прошлого года прототип ракеты достиг высоты нескольких километров, но в момент контролируемого спуска не смог мягко приземлиться и разбился.
Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Немецкие исследователи изучили взаимосвязь между потреблением кофеина и эмоциональным состоянием. Чашка кофе действительно улучшает настроение, но большое значение имеют время суток и некоторые индивидуальные обстоятельства.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Давно известно, что на психическое здоровье влияет не только наследственность, но и множество других внешних факторов, включая воспитание, бытовые условия, уровень доходов, образование и возраст. Канадские ученые нашли еще одну связь: исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
