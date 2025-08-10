Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутниковые снимки указали на проблемы с испытанием китайской многоразовой ракеты

Прыжковое испытание прототипа многоразовой ракеты Nebula-1, завершившееся аварией в сентябре 2024 года / © Deep Blue Aerospace

Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), спутниковые снимки, находящиеся в общественном доступе, свидетельствуют о том, что где-то между концом июля и началом августа на испытательном полигоне Deep Blue Aerospace во Внутренней Монголии произошел взрыв.

Спутниковые снимки указали на проблемы с испытанием китайской многоразовой ракеты / © Handout

К востоку от стартовой площадки — на противоположной стороне от того места, где должна была приземлиться первая ступень многоразовой ракеты — видны следы ожогов, указывающие на то, что она, возможно, отклонилась от курса вскоре после взлета, а затем разбилась при попытке приземления.

Неназванный источник, знакомый с ситуацией, сообщил журналистам SCMP, что испытания завершились аварией.

Это уже не первый инцидент с Nebula-1: в сентябре прошлого года прототип ракеты достиг высоты нескольких километров, но в момент контролируемого спуска не смог мягко приземлиться и разбился.