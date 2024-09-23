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Появились уникальные кадры с испытаний прототипа китайской многоразовой ракеты Nebula-1

Космическая компания Deep Blue Aerospace из Китая опубликовала кадры, снятые с помощью беспилотника во время испытательной посадки на опоры прототипа многоразовой ракеты Nebula-1.

Прыжковое испытание прототипа многоразовой ракеты Nebula-1 / © Deep Blue Aerospace

Испытательная ракета диаметром 3,35 метра с тремя двигателями, использующими в качестве горючего керосин, а в качестве окислителя — жидкий кислород, стартовала с космодрома Deep Blue Aerospace во Внутренней Монголии 22 сентября.

© Deep Blue Aerospace

Ракета достигла высоты нескольких километров, прежде чем начать контролируемый спуск, а затем развернуть посадочные опоры, на которые она, однако, не смогла мягкого приземлиться.

Согласно планам Deep Blue Aerospace, Nebula-1 сможет выводить до 1000 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту.