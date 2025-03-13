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Дальность полета новейшего американского стелс-бомбардировшика B-21 Raider превысит 11 тысяч километров

Перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, проходящий сегодня летные испытания над пустыней Мохаве в Калифорнии, превзойдет тяжелый самолет B-2 Spirit, который он должен заменить, по дальности полета.

Стелс-бомбардировшик B-21 Raider в воздухе / © Northrop Grumman

По данным издания The National Interest, B-21 Raider получит «удивительно большую дальность полета без дозаправки».

Бомбардировщик сможет преодолевать расстояния более 11 100 километров благодаря большому запасу топлива, корпусу с малым аэродинамическим сопротивлением и современным двигателем. Правда, из-за этого преимущества B-21 Raider проиграет B-2 Spirit в скорости заправки: B-2 Spirit требуется около 17 минут, чтобы получить 80 процентов горючего во время дозаправки в воздухе. Соответственно, на дозаправку B-21 уйдет больше времени.

Американские ВВС планируют закупить не менее 100 самолетов B-21 Raider, которые должны войти в состав Военно-воздушных сил до конца нынешнего десятилетия.