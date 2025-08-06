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Электрический пикап Chevrolet установил новый мировой рекорд, проехав 1700 километров без подзарядки

Новый электромобиль Silverado EV от компании Chevrolet преодолел 1704 километра на одном заряде, установив новый рекорд. Таким образом, он сразу на 500 километров превзошел результат электромобиля Lucid Air, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса.

Электромобиль Silverado EV / © Chevrolet

Чтобы достичь такого результата, команда из 40 инженеров General Motors потратила несколько месяцев на разработку плана, а затем целую неделю на непрерывные заезды, чтобы воплотить его в жизнь.

Маршрут пролегал по дорогам в окрестностях испытательного полигона в Милфорде, штат Мичиган, а также по острову Белль-Айл в Детройте. Поскольку средняя скорость движения составляла не более 40 километров в час, заезды проводились вне часов пик, чтобы не мешать городскому движению.

Интересно, что во время испытаний Silverado EV практически в 2,5 раза превысил запас хода на одной зарядке, указанный в официальной технической документации электромобиля.