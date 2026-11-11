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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Китай начал строить первую в мире гибридную атомную электростанцию с реактором «Чилун-1»

На площадке атомной электростанции Сюйвэй в провинции Цзянсу залили первый бетон в основание ядерного острова. Это событие ознаменовало официальный старт строительства первой в мире коммерческой установки с реактором «Чилун-1». Проект открывает новые возможности для использования атомной энергии в крупнотоннажном химическом производстве.

Сообщество
# атомная энергетика
# АЭС
# Китай
# технологии
# энергия
Китай начал строить первую в мире гибридную атомную электростанцию с реактором «Чилун-1» / © China Daily / X
Китай начал строить первую в мире гибридную атомную электростанцию с реактором «Чилун-1» / © China Daily / X

В отличие от традиционных АЭС, ориентированных преимущественно на выработку электроэнергии для энергосистемы, комплекс Сюйвэй будет прежде всего поставлять промышленный пар. Тепло планируется напрямую передавать расположенным поблизости нефтехимическим предприятиям, а избыточную электроэнергию направлять в региональную сеть.

После выхода на проектную мощность первая очередь станции будет ежегодно производить 32,5 миллиона тонн промышленного пара и более 11,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Замещение ископаемого топлива позволит сократить потребление энергетического угля на 7,26 миллиона тонн в год. Согласно официальным оценкам, благодаря этому выбросы углекислого газа уменьшатся почти на 19,6 миллиона тонн ежегодно.

Добиться таких показателей позволит необычная гибридная конструкция станции, объединяющая две различные ядерные технологии на одной площадке: водо-водяные энергетические реакторы третьего поколения «Хуалун-1» и высокотемпературный газоохлаждаемый реактор четвертого поколения «Чилун-1».

Технологическая схема предусматривает последовательное производство пара с точно заданными термодинамическими характеристиками. Сначала пар из первого контура реактора «Хуалун-1» используется для превращения деминерализованной воды в насыщенный пар. Затем реактор «Чилун-1» дополнительно нагревает его, обеспечивая получение трех разновидностей высокотемпературного пара, предназначенных для различных процессов нефтехимического производства. Для безопасной координации работы двух типов реакторов операторы будут использовать единую архитектуру согласованного управления по принципу «реактор — турбина — тепло». Впервые на коммерческом объекте оба типа ядерных установок будут работать в рамках интегрированной системы теплоснабжения.

Реактор «Чилун-1», разработанный совместно Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) и Университетом Цинхуа, основан на принципах атомной энергетики четвертого поколения, предусматривающих использование пассивных систем безопасности. Конструкция позволяет реактору сохранять безопасное состояние даже при серьезных отказах оборудования без активного вмешательства операторов и внешнего электроснабжения. Даже в случае полной потери теплоносителя физические особенности активной зоны предотвращают расплавление ядерного топлива и препятствуют масштабному выбросу радиоактивных веществ. Еще одна особенность «Чилун-1» — модульная компоновка. Отдельные модули обладают сравнительно небольшой мощностью, однако инженеры могут объединять их в более крупные системы в зависимости от потребностей конкретного региона. Помимо обеспечения промышленных предприятий технологическим теплом, высокая температура, достигаемая в активной зоне реактора, делает его перспективным решением для крупномасштабного производства водорода и эффективной выработки электроэнергии.

Управлением площадкой Сюйвэй занимается компания China Nuclear Power Investment, дочерняя структура CNNC. Первая очередь комплекса включает два реактора «Хуалун-1» и один «Чилун-1». 

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Сообщество
# атомная энергетика
# АЭС
# Китай
# технологии
# энергия
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