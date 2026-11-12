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Dream Chaser приблизился к первому полету: космоплану разрешили садиться на аэродром

Космоплан Dream Chaser компании Sierra Space получил разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на посадку на взлетно-посадочную полосу базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Это важный шаг на пути к первому орбитальному полету аппарата, сроки запуска которого неоднократно переносились.

Dream Chaser / © Sierra Space

FAA выдало Dream Chaser лицензию на эксплуатацию 9 ноября, а на следующий день Sierra Space подтвердила получение разрешения. Лицензия действует пять лет и предусматривает возможность до четырех возвращений с орбиты в год при условии сохранения неизменными конструкции аппарата и профиля полета.

Теперь официально определенной площадкой для посадки космоплана стала база Ванденберг. Это отличается от первоначальных планов Sierra Space. В ходе экологической экспертизы, проведенной в 2024 году, компания называла предпочтительным местом посадки бывшую взлетно-посадочную полосу космических шаттлов в Космическом центре имени Кеннеди. Ванденберг тогда рассматривалась как запасной вариант. Однако в недавно выданной лицензии в качестве места посадки Dream Chaser указана именно калифорнийская база. Таким образом, Sierra Space получила одобренную FAA посадочную площадку уже для первого полета космоплана. При этом разрешение FAA не означает, что дата запуска уже определена. Сроки миссии по-прежнему зависят от готовности и доступности ракеты Vulcan Centaur, которая должна вывести Dream Chaser на орбиту.

Первый космоплан Dream Chaser, получивший название Tenacity, сочетает в своей конструкции несущий корпус и складывающиеся крылья. Благодаря такой компоновке аппарат можно разместить под головным обтекателем ракеты Vulcan во время запуска.

Согласно экологической оценке FAA, грузоподъемность Tenacity при возвращении на Землю составляет около 1,85 тонны. Эта возможность позволяет решить одну из проблем традиционных грузовых космических кораблей.

Обычно возвращаемые капсулы приземляются с помощью парашютов, причем нередко для их извлечения приходится проводить поисково-спасательную операцию в океане. Dream Chaser, напротив, способен выполнять посадку на обычную взлетно-посадочную полосу.

Компания также заявляет, что космоплан может использовать аэродромы, рассчитанные на обслуживание самолетов Boeing 737. Такая универсальность особенно важна для научных экспериментов и чувствительного оборудования, которое после приземления необходимо доставить в лаборатории или исследовательские центры с минимальными воздействиями.

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