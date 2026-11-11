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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Мир в мельчайших деталях: лучшие работы конкурса макрофотографии CUPOTY

Объявлены финалисты ежегодного конкурса Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), посвященного лучшим работам в области крупноплановой, макро- и микрофотографии.

Сообщество
# биология
# животные
# конкурсы
# насекомые
# природа
# фотографии
«Застывший в воздухе»: каждый год ближе к концу лета португальский регион Алгарве заполняется молодыми хамелеонами. По мере того как солнце поднимается выше над горизонтом, рептилии становятся активнее и отправляются исследовать окружающий мир / © Joao Pontes
«Застывший в воздухе»: каждый год ближе к концу лета португальский регион Алгарве заполняется молодыми хамелеонами. По мере того как солнце поднимается выше над горизонтом, рептилии становятся активнее и отправляются исследовать окружающий мир / © Joao Pontes

В этом году на конкурс поступило рекордное количество работ — 15 388 снимков. Перед жюри предстали самые разные сюжеты: от акробатических трюков хамелеонов и птиц, ковыряющих нос морским слонам, до муравьев, пользующихся удобным случаем, и нереста лосося.

«Пчела-листорез»: после дождя эта пчела-листорез изо всех сил цепляется за цветок душистого горошка. Снимок сделан в графстве Шропшир, Великобритания / © Andrei Chetronie 
«Пчела-листорез»: после дождя эта пчела-листорез изо всех сил цепляется за цветок душистого горошка. Снимок сделан в графстве Шропшир, Великобритания / © Andrei Chetronie 
«Ковыряние в носу»: вьюрок клюет нос отдыхающего южного морского слона на острове Си-Лайон в Фолклендском архипелаге. Основу рациона этой птицы составляют беспозвоночные, однако она также питается кровью и носовой слизью морских слонов / © Steffen Foerster
«Ковыряние в носу»: вьюрок клюет нос отдыхающего южного морского слона на острове Си-Лайон в Фолклендском архипелаге. Основу рациона этой птицы составляют беспозвоночные, однако она также питается кровью и носовой слизью морских слонов / © Steffen Foerster
Оса обездвиживает паука / © Bidyut Kalita
Оса обездвиживает паука / © Bidyut Kalita
Физарумы / © David Myles
Физарумы / © David Myles
Муравьи изучают рот змеи / © Parks Marilla
Муравьи изучают рот змеи / © Parks Marilla
Пчелиный волк (Philanthus triangulum) возвращается в гнездо с медоносной пчелой на природной территории Терсли-Коммон в графстве Суррей, Англия / © Bidyut Kalita
Пчелиный волк (Philanthus triangulum) возвращается в гнездо с медоносной пчелой на природной территории Терсли-Коммон в графстве Суррей, Англия / © Bidyut Kalita
 «Опасные растения» / © Filippo Carugati 
 «Опасные растения» / © Filippo Carugati 
Портрет паука / © Craig Loechel
Портрет паука / © Craig Loechel

Короткий список финалистов охватывает 11 тематических галерей, демонстрирующих скрытые чудеса окружающего мира. Среди представленных категорий — «Животные», «Паукообразные», «Насекомые», «Интимный пейзаж», «Студийное искусство» и «Подводная съемка».

«Макрофотография обладает удивительной способностью раскрывать детали и показывать мир с таких ракурсов, которые часто остаются незамеченными», — отметила соосновательница конкурса Трейси Колдер. «В этом году короткий список финалистов стал великолепной демонстрацией воображения, технического мастерства и природной любознательности».

Имя абсолютного победителя восьмого конкурса CUPOTY объявят в январе 2027 года.

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Сообщество
# биология
# животные
# конкурсы
# насекомые
# природа
# фотографии
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