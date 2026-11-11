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Мир в мельчайших деталях: лучшие работы конкурса макрофотографии CUPOTY
Объявлены финалисты ежегодного конкурса Close-up Photographer of the Year (CUPOTY), посвященного лучшим работам в области крупноплановой, макро- и микрофотографии.
В этом году на конкурс поступило рекордное количество работ — 15 388 снимков. Перед жюри предстали самые разные сюжеты: от акробатических трюков хамелеонов и птиц, ковыряющих нос морским слонам, до муравьев, пользующихся удобным случаем, и нереста лосося.
Короткий список финалистов охватывает 11 тематических галерей, демонстрирующих скрытые чудеса окружающего мира. Среди представленных категорий — «Животные», «Паукообразные», «Насекомые», «Интимный пейзаж», «Студийное искусство» и «Подводная съемка».
«Макрофотография обладает удивительной способностью раскрывать детали и показывать мир с таких ракурсов, которые часто остаются незамеченными», — отметила соосновательница конкурса Трейси Колдер. «В этом году короткий список финалистов стал великолепной демонстрацией воображения, технического мастерства и природной любознательности».
Имя абсолютного победителя восьмого конкурса CUPOTY объявят в январе 2027 года.
Комментарии
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Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
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