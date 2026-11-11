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В Австралии начали строить один из самых узких небоскребов в мире
Недавно в Сиднее стартовало строительство 33-этажной «башни-карандаша», которая разместится на участке с фасадом шириной всего 6,4 метра. Подготовительные работы на площадке официально начались этой весной.
После завершения строительства башня в районе Хеймаркет станет самым узким высотным зданием города и одним из самых узких в мире. В ней разместится гостиница на 173 номера, а обслуживать все здание будут всего два пассажирских лифта.
Площадь участка составляет около 345 квадратных метров — примерно столько же занимает стандартный теннисный корт. Ширина здания на уровне первого этажа составит всего 6,4 метра. Иными словами, его уличный фасад будет примерно равен длине двух небольших хэтчбеков, припаркованных вплотную друг к другу. Проект на улице Питт-стрит разрабатывался и проходил согласования несколько лет, но недавно заметно приблизился к воплощению: на площадке начались первые строительные работы.
Заявку на строительство подготовила консалтинговая компания в области городского планирования Mecone. В документации проект описывается как 33-этажная «башня-карандаш». Для разработки архитектурного концепта пригласили четыре бюро. В 2021 году предпочтение было отдано проекту компании Durbach Block Jaggers.
Архитектор Нил Дурбах объяснил, как планируется приспособить здание к столь узкому участку: «Каждый гостиничный номер будет чрезвычайно компактным — почти как купе в поезде». По его словам, небольшие размеры номеров компенсируют просторные помещения общего пользования: в частности, бассейн на верхнем этаже и большое общественное пространство в нижней части здания.
Проект вызвал неоднозначную реакцию местных жителей и других наблюдателей. Одни высоко оценили изобретательность архитекторов и технические решения, другие усомнились в целесообразности строительства настолько узкого здания.
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Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
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