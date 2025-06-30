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Стартап экс-сотрудника SpaceX пообещал построить многоразовые спутники

Инженер, бывший сотрудник SpaceX и участник проектов Amazon Project Kuiper и Loft Orbital Брайан Тейлор основал стартап Lux Aeterna, которые обещает создать и отправить в космос многоразовый спутник Delphi в 2027 году.

Концепт многоразового спутника Delphi / © Lux Aeterna

Компания Lux Aeterna уже привлекла четыре миллиона долларов предварительного финансирования на разработку своего космического аппарата.

Как отмечает Тейлор, современные спутники, рассчитанные на многолетнюю работу, сегодня невозможно модернизировать в условиях космического пространства или вернуть на Землю целыми для проведения апгрейда и нового запуска. Поэтому Lux Aeterna решила сделать упор на создание полностью многоразовых аппаратов.

Техническим решением Lux Aeterna стал надежный конический тепловой экран, похожий на те, что защищали аппараты NASA. Детали механизма сборки спутника для размещения под экраном и процесса его восстановления между полетами стартап пока держит в секрете, однако возможности своего спутника обещает продемонстрировать уже в начале 2027 года.