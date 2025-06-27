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Microsoft показала новый дизайн «экрана смерти», который сменят впервые почти за 40 лет
«Синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSOD), который почти 40 лет был визитной карточкой операционной системы Windows, изменится. Ранее Microsoft сообщила, что пересматривает сообщение о критическом сбое в Windows 11, а теперь компания подтвердила, что вскоре его назовут «черным экраном смерти».
Новый дизайн откажется от традиционного синего цвета, хмурого смайлика и QR-кода в пользу упрощенного и лаконичного черного экрана.
Он будет похож на то, что пользователь видит при обновлении Windows, но будет содержать код ошибки и данные о том, какой системный драйвер вызвал проблему.
Microsoft использовала сообщение о сбое системы на синем фоне с момента выпуска первой версии Windows в 1985 году. Со временем его вид немного видоизменялся: например, в 2016 году появился QR-код, ведущий на сайт техподдержки.
О том, что Microsoft планирует изменить дизайн «экрана смерти», стало известно в конце марта, но тогда предполагалось, что BSOD станет зеленым.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
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