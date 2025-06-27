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Microsoft показала новый дизайн «экрана смерти», который сменят впервые почти за 40 лет

«Синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSOD), который почти 40 лет был визитной карточкой операционной системы Windows, изменится. Ранее Microsoft сообщила, что пересматривает сообщение о критическом сбое в Windows 11, а теперь компания подтвердила, что вскоре его назовут «черным экраном смерти».

Новый дизайн «экрана смерти» / © Microsoft

Новый дизайн откажется от традиционного синего цвета, хмурого смайлика и QR-кода в пользу упрощенного и лаконичного черного экрана.

Он будет похож на то, что пользователь видит при обновлении Windows, но будет содержать код ошибки и данные о том, какой системный драйвер вызвал проблему.

«Синий экран смерти» / © Microsoft

Microsoft использовала сообщение о сбое системы на синем фоне с момента выпуска первой версии Windows в 1985 году. Со временем его вид немного видоизменялся: например, в 2016 году появился QR-код, ведущий на сайт техподдержки.

О том, что Microsoft планирует изменить дизайн «экрана смерти», стало известно в конце марта, но тогда предполагалось, что BSOD станет зеленым.