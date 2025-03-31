Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пользователи Windows 11 больше не увидят «синий экран смерти»

Компания Microsoft сообщила, что в будущих обновлениях операционной системы Windows 11 версии 24H2 и выше «синий экран смерти» (BSOD), который появляется при критическом сбое, заменят на зеленый.

Дизайн нового «экрана смерти» / © Microsoft

Теперь информация о сбое будет возникать на зеленом фоне, который, как считают в Microsoft, способен «как можно скорее вернуть пользователей» к работе и «лучше соответствует принципам дизайна Windows».

«Синий экран смерти» с грустным смайликом и QR-кодом / © Microsoft

Кроме того, экран станет содержать меньше технической информации. Программисты убрали грустный смайлик и QR-код, который ранее позволял быстро найти информацию об ошибке в интернете. Пользователей будут просто уведомлять о возникновении проблемы и необходимости перезагрузить устройство.