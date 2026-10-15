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Андрей Привалов
Андрей Привалов
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Китай представил четырехметрового человекоподобного робота с грузоподъемностью более 500 килограммов

Китайская компания NeodraDynamics Robotics представила тяжелого человекоподобного робота Neo1, предназначенного для выполнения промышленных задач, которые могут оказаться не под силу обычным роботам с электрическими приводами. Аппарат высотой около четырех метров сочетает гидравлические механизмы с электрическими приводами, обеспечивая высокое усилие и точность движений.

Сообщество
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# технологии
Мощный гидравлический робот Neo1 на выставке CIIF 2026 (слева) официальный концепт-арт Neo1 (справа) / © NeodraDynamics
Мощный гидравлический робот Neo1 на выставке CIIF 2026 (слева) официальный концепт-арт Neo1 (справа) / © NeodraDynamics

Neo1 показали совместно с компанией JD Industrial на Китайской международной промышленной выставке CIIF 2026. Робота разрабатывали для работы в сложных условиях, где людям приходится перемещать тяжелые грузы, контактировать с опасными материалами или трудиться при экстремальных температурах и других неблагоприятных факторах.

Neo1 располагает 41 активной степенью свободы, позволяющей выполнять сложные движения. В 39 суставах используются разработанные NeodraDynamics миниатюрные цифровые гидравлические приводы. Еще два вращательных сустава в предплечьях оснащены электрическими приводами.

Каждый гидравлический привод весит около одного килограмма и, по данным производителя, способен развивать постоянное усилие в несколько тонн. Совокупная грузоподъемность двух рук робота, согласно заявлению компании, составляет 500 килограммов.

NeodraDynamics рассматривает возможности применения робота не только на обычных производственных линиях. Neo1 может использоваться при сборке тяжелых узлов и перемещении грузов в промышленных портах. Гидравлическая архитектура также рассчитана на работу в условиях, где удары, загрязнение и другие неблагоприятные факторы могут создавать проблемы для традиционных роботизированных систем.

Еще одна потенциальная область применения — атомная промышленность. По заявлению компании, радиационно-стойкие гидравлические модули могут позволить использовать робота при обращении с ядерным топливом и обслуживании оборудования. Однако для этого потребуется подтвердить соответствие всей системы конкретным уровням радиации и требованиям безопасности.

Среди других возможных направлений разработчики называют подводную инженерию и горнодобывающую промышленность. По их словам, конструкция Neo1 позволяет адаптировать его для технического обслуживания под водой при высоком давлении. В шахтах и зонах чрезвычайных происшествий робот мог бы участвовать в демонтаже конструкций, разборе завалов и выполнении других опасных работ.

При этом перечисленные сценарии пока следует рассматривать как предполагаемые области применения, а не подтвержденные примеры эксплуатации. Опубликованные характеристики не позволяют судить о том, насколько надежно робот сможет работать в течение длительного времени в реальных промышленных условиях. Для этого необходимы испытания, которые подтвердят его выносливость, надежность и практическую эффективность.

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# Китай
# роботы
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