Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай представил четырехметрового человекоподобного робота с грузоподъемностью более 500 килограммов
Китайская компания NeodraDynamics Robotics представила тяжелого человекоподобного робота Neo1, предназначенного для выполнения промышленных задач, которые могут оказаться не под силу обычным роботам с электрическими приводами. Аппарат высотой около четырех метров сочетает гидравлические механизмы с электрическими приводами, обеспечивая высокое усилие и точность движений.
Neo1 показали совместно с компанией JD Industrial на Китайской международной промышленной выставке CIIF 2026. Робота разрабатывали для работы в сложных условиях, где людям приходится перемещать тяжелые грузы, контактировать с опасными материалами или трудиться при экстремальных температурах и других неблагоприятных факторах.
Neo1 располагает 41 активной степенью свободы, позволяющей выполнять сложные движения. В 39 суставах используются разработанные NeodraDynamics миниатюрные цифровые гидравлические приводы. Еще два вращательных сустава в предплечьях оснащены электрическими приводами.
Каждый гидравлический привод весит около одного килограмма и, по данным производителя, способен развивать постоянное усилие в несколько тонн. Совокупная грузоподъемность двух рук робота, согласно заявлению компании, составляет 500 килограммов.
NeodraDynamics рассматривает возможности применения робота не только на обычных производственных линиях. Neo1 может использоваться при сборке тяжелых узлов и перемещении грузов в промышленных портах. Гидравлическая архитектура также рассчитана на работу в условиях, где удары, загрязнение и другие неблагоприятные факторы могут создавать проблемы для традиционных роботизированных систем.
Еще одна потенциальная область применения — атомная промышленность. По заявлению компании, радиационно-стойкие гидравлические модули могут позволить использовать робота при обращении с ядерным топливом и обслуживании оборудования. Однако для этого потребуется подтвердить соответствие всей системы конкретным уровням радиации и требованиям безопасности.
Среди других возможных направлений разработчики называют подводную инженерию и горнодобывающую промышленность. По их словам, конструкция Neo1 позволяет адаптировать его для технического обслуживания под водой при высоком давлении. В шахтах и зонах чрезвычайных происшествий робот мог бы участвовать в демонтаже конструкций, разборе завалов и выполнении других опасных работ.
При этом перечисленные сценарии пока следует рассматривать как предполагаемые области применения, а не подтвержденные примеры эксплуатации. Опубликованные характеристики не позволяют судить о том, насколько надежно робот сможет работать в течение длительного времени в реальных промышленных условиях. Для этого необходимы испытания, которые подтвердят его выносливость, надежность и практическую эффективность.
Комментарии
Планетные системы вокруг других звезд, похоже, отличаются не только числом и размерами миров. Они могут формироваться и меняться по двум заметно разным сценариям. Причем самые массивные системы, судя по всему, переживают куда более бурную молодость.
В начале второго тысячелетия нашей эры в одной из частей мира произошла настоящая экономическая революция: доходы государства от торговли и ремесел стали больше, чем от сельского хозяйства, появилось бумажное денежное обращение, что запустило беспрецедентный рост благосостояния. Появились новые линии сельхозкультур, орудий и даже морских судов, качества которых в остальном мире достигли только в XIX веке. Все это кончилось коллапсом, причиной которого раньше считали набеги варваров. Анализ изотопов в гробовых досках указал на совсем иной механизм: страна оказалась под давлением необычного и затяжного природного явления.
Физик из России обнаружил, что модели гало темной материи не соответствуют свойствам пространства-времени
Распространенные модели черных дыр в гало темной материи могут описывать не те профили плотности, которые им приписывают. Причина связана с использованием ньютоновских принципов в области сильной гравитации. Новые расчеты показывают, что в таких моделях может возникать совсем другая среда.
В начале второго тысячелетия нашей эры в одной из частей мира произошла настоящая экономическая революция: доходы государства от торговли и ремесел стали больше, чем от сельского хозяйства, появилось бумажное денежное обращение, что запустило беспрецедентный рост благосостояния. Появились новые линии сельхозкультур, орудий и даже морских судов, качества которых в остальном мире достигли только в XIX веке. Все это кончилось коллапсом, причиной которого раньше считали набеги варваров. Анализ изотопов в гробовых досках указал на совсем иной механизм: страна оказалась под давлением необычного и затяжного природного явления.
Возле мест гибели слонов меняются химический состав почвы, разнообразие растений и микроорганизмов, а травоядные чаще приходят в эти зоны кормиться — даже спустя семь лет после смерти гигантов. К такому выводу пришла международная команда ученых, работавшая в южноафриканском национальном парке Крюгера. Однако специалисты обнаружили своего рода парадокс: хотя остатки наземных гигантов обогащают почву питательными веществами, разнообразие бактерий, грибов, растений вблизи мест их гибели может сокращаться.
Топологические изоляторы проводят ток только по поверхности и поэтому рассматриваются как перспективные материалы для будущей электроники и квантовых технологий. Особый интерес представляет их контакт со сверхпроводниками. Физики из НИУ ВШЭ показали, что недавний эксперимент, в котором в такой гибридной структуре якобы наблюдалось объединение электронных пар на рекордном расстоянии 1,5 мкм, допускает более прозаичное объяснение. По их мнению, тот же сигнал может быть обусловлен обычным прохождением электронов через сверхпроводник. Дискуссия исследователей развернулась на страницах Nature Physics.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики
Дата-центры для нейросетей в последние пару лет стали важнейшим фактором роста западной экономики, а заодно и мировой энергетики. В этом направлении нейросети создали немало новых рабочих мест, хотя и меньше, чем в программировании. Однако у невиданного бума есть и оборотная сторона: нобелевский лауреат Пол Кругман выяснил, что они буквально выдавливают остальные сектора экономики, забирая у них все больше инвестиций.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Сентября, 2026
Отца-основателя США признали отцом детей его рабыни
15 Октября, 2014
Что общего у чувства юмора и павлиньего хвоста?
10 Мая, 2019
Жизнь после войны
15 Мая, 2016
«Вакуумная» революция Илона Маска
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно