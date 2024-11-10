Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? 

С распространением дешевых китайских магнитометров в последние годы многие стали подносить их к разным предметам, включая электромобили и гибриды. Тут же выяснилось, что даже до начала движения магнитное поле в них выше разрешенного СанПиНом в несколько раз. Значит ли это, что электромобили опасны? Или перед нами очередной «вред от вышек 5G»?

Спрашивает
Roman Markin
#магнитное поле Земли
+3
#фейки
#электромагнитное поле
#электромобили
Вчера, 20:13
5 278
Средний вопрос
Александр Березин
эксперт

Многие пользователи соцсетей знакомы с контентом как на видео ниже: автоблогер измеряет магнитное поле в гибриде или электромобиле и даже в режиме паркинга фиксирует значение 1,4 микротесла (у ног). А уж когда начинает ехать — сила поля растет как на дрожжах. Дальше блогер заявляет, что безопасное значение магнитного поля — только 0,15 микротесла.

Видео из аккаунта westmotors.by

Это довольно интересно, потому что она тестировала гибридную машину и не в режиме чистого электромобиля. Со следующего года массовый выпуск электромобилей в России планируют такие серьезные игроки, как «Росатом» и «Алмаз-Антей», то есть уже скоро в массы пойдут машины, где магнитное поле легко выйдет и за 15 микротесла, не то что за 0,15. Страшно? Пока погодите бояться: к концу этого текста вам станет гораздо страшнее.

Сколько тесла человеку нужно?

Прежде всего надо определиться с тем, какая сила магнитного поля безопасна согласно СанПиНам. В России как бы безопасные значения электромагнитного поля регулирует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Нормы длительного воздействия магнитного поля в них не 0,15, а 5,0 микротесла для жилых помещений.

Нормы для жилых зданий по действующему СанПиН в нашей стране 5,0 микротесла / © garant.ru

Вернемся к страшной опасности электромобилей: на тесте из соцсети кажется, что уровень и в пять, и в 10 микротесла при поездке превышен. Получается, что даже если блогер слегка и хайпанула: безопасный уровень по СанПиНу в десятки раз выше 0,15 микротесла, то все-таки гибридный автомобиль реально может превышать нормы?

Как говорил в таких случаях В. И. Ленин, «Формально правильно, а по сути — издевательство». Действительно, электромоторы на оси машины могут дать у ног фон выше 10 микротесла. Кстати, у дверцы работающей микроволновки будет больше 20 микротесла. А еще больше 10 микротесла — у дверцы вашего холодильника. Ведь даже самый дешевый магнитик на ней — 1,0 микротесла (как мы помним, автор ролика утверждает, что опасно уже 0,15). А есть и существенно более мощные — до десятка микротесла. У кого из нас на кухне нет их небольшой коллекции?

Мы могли бы долго рассказывать об уровне магнитного поля телефона, который вы прижимаете к уху, и прочем, но не будем. Перейдем к главному блюду: на вашей широте магнитное поле Земли равно примерно 50 микротесла. И даже в наименее защищенных магнитным полем регионах — на экваторе — ниже 30 микротесла не бывает. Да, это постоянное магнитное поле, а не переменное, как у многих электроприборов. Но проблема в том, что у науки на сегодня нет никаких конкретных рецензированных научных работ о том, что переменное магнитное поле может быть опаснее постоянного (или наоборот) в случаях что людей, что любых других живых существ.

То есть согласно духу российских СанПиНов Земля — планета для обитания непригодная, во много раз превышающая установленные санитарные нормы по магнитному полю. Зато на Луне и Марсе по нашим санпиновским нормам магнитное поле отличное, ниже установленных порогов. Живи — не хочу.

Как только мы примем во внимание физику Земли, нам тут же станет ясно: авторы видеороликов, намерившие страшные 10-15 микротесла в салоне электромобиля, выскакивают из него как ошпаренные в основном потому, что приличное школьное образование на постсоветском пространстве — редкость. А вот купить магнитометр «с алиэкспресса» может любой. Естественно, такой магнитометр не будет показывать вам магнитное поле Земли: вы в таком случае просто не увидите других сигналов, они будут тонуть на его фоне.

Типичные комментарии на российский блог-платформах по подобным вопросам / © Дзен

Впрочем, китайский магнитометр китайскому магнитометру рознь. Как легко видеть по скриншотам из российских социальных сетей (на картинке выше), некоторые из них, похоже, все же показывают магнитное поле Земли. Поэтому люди под статьями о страшном вреде магнитного поля начинают рассуждать о продаже квартиры, в связи с тем что на их балконе магнитное поле уж слишком сильное. Ведь несчастным жителям в России в XXI веке, понятное дело, неоткуда узнать о том, что у Земли есть магнитное поле, и что продать из-за него квартиру, может, и можно, но смысла нет. Потому что аналогичная в другом районе или в другой стране на балконе тоже покажет магнитное поле, а на Марсе Маск пока еще квартиры продавать не начал,

Можно ли жить в квартире, если магнитное поле в ней равно земному для вашей широты? В эпоху популярности плоскоземельцев и лунонелетальщиков этот вопрос, в целом, достаточно ожидаем / © Дзен

Почему в наших СанПиНах все так странно? Отчего они называют безопасными нормы, которые в земных условиях заведомо невыполнимы? Как они выписали нашу планетуу из безопасных для проживания? Потому что их писали врачи. Врачам в вузах редко рассказывают про силу магнитного поля Земли. Поэтому при формулировке норм безопасности они исходят из принципа максимального консерватизма, также известного как принцип «абы чего не вышло».

Так, впрочем, не везде: западные составители сходных сводов правил менее консервативны. Поэтому в Штатах, например, безопасным уровнем считается все, что до 100 микротесла. Что ж, хоть у кого-то Земля пригодна для обитания.

Оставим в стороне СанПиНы: а что говорит про магнитные поля наука?

Конечно, может встать вопрос. Да, магнитное поле Земли намного сильнее «электромобильного». Но оно ведь крайне локальное, а мы приспособлены к земному глобальному. Может ли локальное магнитное поле на нас как-то повлиять, есть ли на эту тему научные работы?

Работы есть, но надо понимать что далеко не всегда их сведения стоит принимать за истину в последней инстанции. Возьмем набившую оскомину метеозависимость: все научные работы сходятся на том, что ее нет, но любой бегун-любитель, не говоря уже о профессионале, прекрасно знает, что его результаты существенно изменяются вместе с изменением атмосферного давления. Это естественно: человек — архисложная система, поэтому научно точно измерить некоторые процессы в ней тоже крайне сложно. Учитывайте эту оговорку, читая дальнейшее.

На протяжении десятков лет ученые уверенно утверждали, что человек не чувствует магнитное поле Земли. С этой точки зрения магнитное поле может действовать на нас, только если оно достаточно сильное, чтобы нарушить какие-то базовые механизмы в работе клеток и тканей. Такие эксперименты ученые проводили, причем использовали не постоянное магнитное поле, а переменное, наиболее типичное для его техногенных источников. Например, работа в Toxicological Sciences на крысах не нашла вредных эффектов даже от переменного магнитного поля в 1000 микротесла. Значит ли это, что и с людьми все будет хорошо?

Не факт: другая работа уже на мышах показала, что при 200 микротесла, например, все у всех хорошо, а вот при 1000 смертность в единицу времени растет — но только у самцов мышей, а не у самок. Значит для мужчин магнитное поле — это ужас-ужас, надо его избегать? Вовсе нет: та же самая работа показала, что частота злокачественной лимфомы в самках мышей, живших под 1000 микротесла, существенно снизилась. Частота рака легких у мышей обоего пола снизилась уже при полях в 200 микротесла.

Тут нужны оговорки: люди — не грызуны. Они в нашу эпоху умирают в основном не от старости, как лабораторные мыши в двухлетнем эксперименте (мыши больше просто не живут), а от рака. То есть если бы аналогичные опыты можно было бы провести на людях, могло оказаться и так, что продолжительность их жизни возросла. Однако такие эксперименты на нас незаконны. Поэтому с научной точки зрения абсолютно неизвестно, вредны для нас сильные магнитные поля или полезны.

Из имеющихся данных можно сделать только один уверенный вывод: для полей, встречающихся в реальной жизни — то есть существенно ниже 200 микротесла, пока не установлено ни благоприятное, ни зловредное действие на живых существ. Например, для 100 микротесла мыши вообще никаких отклонений (ни в плюс, ни в минус) не показывают.

Значит ли это, что магнитное поле на нас никак не влияет?

Отдельно отметим: предыдущий раздел затрагивает только то, «токсично» магнитное поле или нет. Но есть и еще одна его сторона. Дело в том, что фраза выше «На протяжении десятков лет ученые уверенно утверждали, что человек не чувствует магнитное поле Земли» имеет продолжение: сейчас ученые слегка изменили свое мнение.

В 2019 году они провели исследование, в котором людей сажали в камеры, изолированные от внешних магнитных полей. А потом оказывали на них воздействие определенными величинами искусственных магнитных полей. На голове у участников эксперимента были электроды, которые отслеживали, что там у них с альфа-волнами.

Альфа-волны головного мозга — это волны, возникающие в мозгу в состоянии покоя. Если вы спите, сила и частота их максимальна. Стоит открыть глаза или услышать сильный звук, или почувствовать касание, они ослабевают, если начать думать, станут еще слабее, а если думать максимально интенсивно, то вообще исчезнут. Так вот: у многих людей, на которых действовали магнитным полем, альфа-волны ощутимо ослабевали. Так же, как если бы они увидели что-то.

Это значит, что люди каким-то не очень пока понятным образом чувствуют магнитное поле. Очевидно, что они (в случае современных людей, как минимум) этого не осознают, но не факт, что не используют бессознательно, например, для ориентации. Это было бы логично: нашему виду не менее трети миллиона лет, и основную часть этого времени у него не было компаса.

В то же время наличие неких магнитных «шумов» в автомобиле (которые явно ниже 200 микротесла) вряд ли серьезно мешает нашему здоровью. Если бы это было так, исследования на мышах и крысах показали более существенные эффекты, чем в них удалось обнаружить на самом деле.

Что из всего этого следует?

Все разговоры об опасности 0,15 микротесла не основаны буквально ни на чем. Ноль научных работ поддерживают опасность такого уровня для здоровья. СанПиНы в нашей стране считают опасными 5-10 микротесла, но почему и как были установлены эти цифры, неизвестно. Благо неизвестна и какая-либо научная работа, которой удалось показать опасность для живого существа что 10, что даже 100 микротесла.

При этом мы (не все) как-то чувствуем магнитное поле, но как именно, никто не знает. Тем не менее эти ощущения вряд ли вредны. Любая идея о вредности магнитного поля в десятки микротесла выглядит очень сомнительно, потому что естественное магнитное поле Земли как раз десятки микротесла, и наш вид в нем довольно неплохо себя чувствует.

Да, возможно, что сильные пожизненные магнитные поля подавляют развитие некоторых видов рака. Но это результаты для грызунов: на людях таких экспериментов нет и не будет, поскольку ни один этический комитет не пропустит грант на такую работу на людях.

Пожалуй, главный вывод: не надо принимать важные решения на основе роликов из интернета и постов из соцсетей.

Наша эпоха характеризуется сочетанием двух факторов: сравнительно слабого уровня школьного образования и, в то же время, сравнительно высокой скорости распространения информации. Включая такую, как мнение людей, через это самое образование прошедших скорее формально, нежели фактически. Как говорил известный персонаж: «В стране созданы для вас все условия… Настоящие люди переживают творческий подъем!» Поэтому можно уверенно ждать, что роликов об опасности магнитного поля будет только больше — как и граждан, всерьез в них поверивших.

И это намного опаснее десятка-другого микротесла в вашем автомобиле или на вашем холодильнике.

Комментарии

Популярные По порядку
25 Комментариев
Denis But Husaim
Denis But Husaim
3 часа назад
-
0
+
не так давно на форуме ученые против мифов (канал антропогенез) было несколько лекторов, которые рассказывали, что изменения в магнитном поле и солнечные вспышки никак не влияют на самочувствие человека, а также что не существует явления "метеозависимость". по-моему, Панчин тоже про это говорил. исследования, на которые вы ссылаетесь не суперновые, вряд ли они не в курсе. получается, либо исследования ненадежные (а вы на них ссылаетесь), либо лекторы и Панчин.
Ответить
-
0
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    3 часа назад
    -
    0
    +
    Denis, "исследования, на которые вы ссылаетесь не суперновые, вряд ли они не в курсе. получается, либо исследования ненадежные (а вы на них ссылаетесь), либо лекторы и Панчин." Я не могу отвечать за качество работы Панчина, но, справедливости ради, у меня в тексте нет утверждений, что изменения в магнитном поле и солнечные вспышки влияют на самочувствие человека -- если под самочувствием вы имели в виду здоровье. Да, человек (как минимум, в основной части популяции) чувствует магнитное поле, но даже его сознание не в курсе об этом. Тем более не удалось пока установить последствий для здоровья. Что до метеозависимости, то в тексте я отметил, что научно строго доказать ее наличие пока не удалось. Тем не менее, как я отметил, спортсмены, включая любителей, массово утверждают, что их результаты в дни низкого атмосферного давления в среднем ниже (и даются бОльшим трудом), чем в дни высокого давления.
    Ответить
    -
    0
    +
    +
      ещё комментарии
      Denis But Husaim
      Denis But Husaim
      2 часа назад
      -
      0
      +
      Александр, "Значит ли это, что магнитное поле на нас никак не влияет?." тогда я спрошу: про какое влияние вы здесь говорите? потому что статья про опасность для здоровья человека, а это подзаголовок. если вы говорите, что человек может чувствовать (ощущать) изменения магнитного поля и приводите статьи, но это никак не связано с влиянием магнитного поля на здоровье человека или его самочувствие, только на его чувства, то этот параграф вводит в заблуждение и не относится к статье. я часто могу чувствовать запах озона или даже повышение/понижение содержания кислорода в помещении, но это никак не связано с опасностью озона или кислорода для моего здоровья ^_^
      Ответить
      -
      0
      +
        Александр Березин
        Александр Березин
        2 часа назад
        -
        0
        +
        Denis, "тогда я спрошу: про какое влияние вы здесь говорите? потому что статья про опасность для здоровья человека, а это подзаголовок. если вы говорите, что человек может чувствовать (ощущать) изменения магнитного поля и приводите статьи, но это никак не связано с влиянием магнитного поля на здоровье человека или его самочувствие, только на его чувства, то этот параграф вводит в заблуждение" Я не думаю, что он вводит в заблуждение. Влияние очевидным образом есть: магнитное поле влияет на альфа-волны, то есть непосредственно на работу головного мозга. Если под действием фактора Икс у человека меняются объективно фиксируемые параметры работы мозга -- значит, влияние есть. Влияние на здоровье при этом не выявлено. Как и на самочувствие. "я часто могу чувствовать запах озона или даже повышение/понижение содержания кислорода в помещении, но это никак не связано с опасностью озона или кислорода для моего здоровья " Почему же не связано? Тропосферный озон безусловно опасен для здоровья человека, его недаром считают среди параметров загрязнения воздуха. Разница с магнитным полем в том, что вопросы магнитных полей пока нормально не исследованы. Поэтому пока мы знаем только что влияние есть (альфа-волны), но можем не знать много чего еще. Полагаю, будущие работы раскроют вопрос, но вряд ли скоро.
        Ответить
        -
        0
        +
А Ва
А Ва
5 часов назад
-
0
+
Уже есть статистика, что водители электрокаров в три раза чаще страдают от онкологии. В японии запретили микроволновки не просто так. Так что нет.
Ответить
-
0
+
Igor Morikoff
Igor Morikoff
9 часов назад
-
0
+
Что это за эксперт такой пишет тут: "СанПиНы в нашей стране считают опасными 5-10 микротесла, но почему и как были установлены эти цифры, неизвестно.", и нам не понятно как вам то верить в осталном? В эпоху gpt-чатов юных писак развелось как собак бездомных. Статьи напичкана манипулятивными приёмами. Прям как у Бони. Название сайта, с такими статьями - это конечно ВЫЗОВ.
Ответить
-
0
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    6 часов назад
    -
    1
    +
    Igor, ""СанПиНы в нашей стране считают опасными 5-10 микротесла, но почему и как были установлены эти цифры, неизвестно.", и нам не понятно как вам то верить в осталном" Верить надо в церкви. А тут научно-популярный сайт. Чему в процитированной фразе вы предлагаете верить или нет? Тому, что научных работ, обосновывающих якобы вредность 5,0 микротесла нет? Так их нет. Санпин и сам на них не ссылается -- потому что их нет. Сомневатесь -- попробуйте загуглить такие научные работы, в эпоху сайхаба и гугл схолар это может любой школьник. "В эпоху gpt-чатов юных писак развелось как собак бездомных. Статьи напичкана манипулятивными приёмами. Прям как у Бони. Название сайта, с такими статьями - это конечно ВЫЗОВ." Если вы не в состоянии пройти по ссылкам на санпины, чтобы убедиться, что там все именно так, или не можете самостоятельно проверить, есть ли у Земли магнитное поле, упомянутые в тексте выше -- то это вина никак не чатов гпт, и не "юных писак", которым уже пятый десяток.
    Ответить
    -
    1
    +
Дождиков Антон
Дождиков Антон
11 часов назад
-
0
+
После слов: "у науки на сегодня нет никаких конкретных рецензированных научных работ о том, что переменное магнитное поле может быть опаснее постоянного (или наоборот) в случаях что людей, что любых других живых существ". Стало страшно. За подобной софистикой от статистики куча медицинских и фармацевтических ошибок, по причине лоббизма производителей. Вообще-то важнее доказательство безопасности, чем отсутствие доказательства опасности.
Ответить
-
0
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    6 часов назад
    -
    0
    +
    Дождиков, "Вообще-то важнее доказательство безопасности, чем отсутствие доказательства опасности." Вообще-то научный метод так не работает. Доказательств безопасности целого ряда явлений нет. Например, нет доказательств безопасности секса (даже в презервативе) или глубокого дыхания (такие исследования вообще не проводились), но люди делают и то, и другое. Нет доказательств безопасности микропластика (и быть не может, отмечу), но его никакой санпин и не думал запрещать. Почему? Потому что базовой гипотезой в науке является наиболее тривиальная. Наиболее тривиальная гипотеза в отношении внешних факторов воздействия на человека в том, что они на него не действуют. И лишь наличие доказательств обратного -- то есть доказательства опасности того или иного явления -- действительно могут стать основой для требования санпина.
    Ответить
    -
    0
    +
Иван Колупаев
Иван Колупаев
15 часов назад
-
3
+
Санпин на который ссылается автор содержит таблицу ПДУ где предельный уровень воздействия в течении рабочего дня указан 10 мТл - миллитесла, не микро (мкТл). То есть в тысячу раз больше. И что там говорил автор (1983 г.р.) про слабость постсоветского образования? 😉
Ответить
-
3
+
    Евгений С
    Евгений С
    14 часов назад
    -
    0
    +
    Иван, 😁
    Ответить
    -
    0
    +
    Александр Березин
    Александр Березин
    6 часов назад
    -
    1
    +
    Иван, чтобы убедиться, что речь в действующем санпине идет именно о микротесла, а никак не о миллитесла, можно ознакомиться с последним хронологически из регулирующих документов по этой теме, у которого нормы 5,0 микротесла: https://docs.cntd.ru/document/573500115?marker=6560IO слов мкТла я специально выделил, чтобы его легче было увидеть. Иными словами, не в тысячу раз больше, а именно 5,0 микротесла. " И что там говорил автор (1983 г.р.) про слабость постсоветского образования? 😉" В тексте ответа на вопрос ошибок нет. Спасибо вам за внимательность, я заменил ссылку на более актуальную. Автор, о годе рождения которого вы делаете умеренно точные догадки, несомненно хорошо знает о слабости постсоветского образования из первых рук: он живет среди его носителей.
    Ответить
    -
    1
    +
    +
      ещё комментарии
      Саша
      Саша
      5 часов назад
      -
      0
      +
      Александр, а вы точно знаете что в электромобиле частота напряжения переменного тока 50гц?
      Ответить
      -
      0
      +
        Александр Березин
        Александр Березин
        5 часов назад
        -
        0
        +
        Саша, ток -- это не магнитное поле. Если же вы хотели спросить про характер магнитного поля, то повторю уже сказанное в тексте выше: "Да, это постоянное магнитное поле, а не переменное, как у многих электроприборов. Но проблема в том, что у науки на сегодня нет никаких конкретных рецензированных научных работ о том, что переменное магнитное поле может быть опаснее постоянного (или наоборот) в случаях что людей, что любых других живых существ." Какая бы там частота магнитного поля не была -- пока нет работ, которые бы смогли показать, что эта частота влияет на что-либо в смысле здоровья.
        Ответить
        -
        0
        +
          Иван Колупаев
          Иван Колупаев
          2 часа назад
          -
          0
          +
          Александр, то есть вы приводите санпин по переменному магнитному полю только потому что он меньше? 🙄 Тогда как речь все же ведете о постоянном 😁 Хоть в целом я даже согласен - нет никаких данных что поля такой напряженности опасны для человека, но вот хайпожорская подача материала вызывает усмешку.
          Ответить
          -
          0
          +
            Александр Березин
            Александр Березин
            1 час назад
            -
            0
            +
            Иван, "Александр, то есть вы приводите санпин по переменному магнитному полю только потому что он меньше? " Я привожу его потому, что, как указано в тексте выше: "у науки на сегодня нет никаких конкретных рецензированных научных работ о том, что переменное магнитное поле может быть опаснее постоянного (или наоборот) в случаях что людей, что любых других живых существ.". "Тогда как речь все же ведете о постоянном" Я веду речь и о постоянном. и о переменном магнитном поле. Поскольку, как указано в тексте выше: "у науки на сегодня нет никаких конкретных рецензированных научных работ о том, что переменное магнитное поле может быть опаснее постоянного (или наоборот) в случаях что людей, что любых других живых существ.". "но вот хайпожорская подача материала вызывает усмешку." Мое дело -- сделать текст корректным с точки зрения фактов. Это в тексте выше достигнуто. Какую и у кого он вызывает реакцию -- это дело читателя, а никак не мое.
            Ответить
            -
            0
            +
      Саша
      Саша
      5 часов назад
      -
      0
      +
      Александр, почему вы берете измерения в тестах, если эми измеряется Вт/м² ?
      Ответить
      -
      0
      +
        Александр Березин
        Александр Березин
        5 часов назад
        -
        0
        +
        Саша, не совсем понял вашу мысль. Или вы вместо "тесла" написали "тестах"? Если так, то ответ на ваш вопрос прост: потому что вы путаете электромагнитное излучение с магнитным полем. Текст выше посвящен второму. Первое с физической точки зрения -- совсем иное. Скажем, свет, с помощью которого вы видите мои ответы -- это электромагнитное излучение (ЭМИ). И его сила да, измеряется в ваттах на квадратный метр. А магнитное поле -- это совсем не электромагнитное излучение, оно не состоит из фотонов. И измеряется, конечно, в тесла, а никак не в ваттах на квадратный метр.
        Ответить
        -
        0
        +
      Иван Колупаев
      Иван Колупаев
      2 часа назад
      -
      0
      +
      Александр, да это не я делаю "умеренно точные догадки" а вы засветились в интернетах 😁 Ну может конечно вы и наврали с датой в своей анкете, хотя не очень понятно зачем, но факт остается фактом образование вы получали уже после развала СССР.
      Ответить
      -
      0
      +
        Александр Березин
        Александр Березин
        1 час назад
        -
        0
        +
        Иван, "Александр, да это не я делаю "умеренно точные догадки" а вы засветились в интернетах" Вам осталось только узнать один базовый факт: не все то, что вы видите в интернетах точно отражает реальную действительность. "Ну может конечно вы и наврали с датой в своей анкете" Вам осталось только рассказать мне, где и в каком месте я заполнял в интернете анкету, которую был бы обязан заполнять в точном соответствии с моими реальными данными. А также зачем бы мне это делать -- для пущего распространения своей персональной информации без каких-либо разумных причин, или есть еще какие-то поводы?
        Ответить
        -
        0
        +
          Иван Колупаев
          Иван Колупаев
          1 час назад
          -
          0
          +
          Александр, мне в сущности плевать добавили вы себе годик-другой или наоборот срезали, но суть от этого не меняется. Образование свое вы получали уже в 90-х. А значит и фраза "приличное школьное образование на постсоветском пространстве — редкость" относится и к вам тоже 😋 А ну да, как говорил иноагент Слепаков "А я не такой!" 
          Ответить
          -
          0
          +
Андрей Лосев
Андрей Лосев
17 часов назад
-
0
+
Санпины на которые ссылается "эксперт" уже давно не действуют.
Ответить
-
0
+
    Александр Березин
    Александр Березин
    6 часов назад
    -
    0
    +
    Андрей, спасибо за вашу внимательность. Я скорректировал название санпина на действующий, введенный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями и дополнениями)", заменил гиперссылку так, чтобы она вела на последний санпин, а также приложил к тексту скриншот из этого последнего санпина, показывающий, что и в нем нормы магнитного поля для жилых помещений у нас 5,0 микротесла.
    Ответить
    -
    0
    +
Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос
Есть что спросить?

Вы можете получить ответ на вопрос по любой теме от экспертов нашей редакции, хорошо разбирающихся в этой теме.

Задать вопрос

Самые активные участники

Roman Markin
52 вопроса
Модест Измайлов
10 вопросов
Илья Дзен
10 вопросов
Александр Большанин
4 вопроса
Motiliok
3 вопроса
The King
3 вопроса
Михаил Орлов
2 вопроса
ראובן פיאטיגורסקי
2 вопроса
Олег Назаренко
2 вопроса
Наташа Подунова
2 вопроса
Дмитрий
2 вопроса
Артем Гаврин
2 вопроса
Ильяс А.
2 вопроса
Arthur Ismagilov
2 вопроса
Фёдор А
2 вопроса
Мария Чеботарь
2 вопроса
Дмитрий Скрипач
2 вопроса
Beeble Brox
1 вопрос
Арсений Махатов
1 вопрос
Alexander Tkachev
1 вопрос
rakolle 555
1 вопрос
Данил Ушаков
1 вопрос
N G
1 вопрос
FARIk
1 вопрос
Анастасия Латунова
1 вопрос
Ольга Третьякова
1 вопрос
Антон Чёрный
1 вопрос
Е О
1 вопрос
Dimitry Ramitsin
1 вопрос
Александр Зданович
1 вопрос
Алексей Демченко
1 вопрос
Иван Колупаев
1 вопрос
Anton Khoryukov
1 вопрос
Alexandra Bykovsky
1 вопрос
Организационный Комитет
1 вопрос
Zhe Sh
1 вопрос
Сергей Евстафьев
1 вопрос
Wren Guest
1 вопрос
Belzebuth
1 вопрос
Вова Филиппов
1 вопрос
dikoe kino
1 вопрос
Белка Летяга
1 вопрос
Masyanya Masyanya
1 вопрос
Christian Dengov
1 вопрос
Antino Yone
1 вопрос
John Oakland
1 вопрос
Vlad Imir
1 вопрос
Termux
1 вопрос
Сергей Баталов
1 вопрос
Анна Ванжа
1 вопрос
Альберт Эйнштейн
1 вопрос
Оксана Телегина
1 вопрос
Рус Ком
1 вопрос
Alexandra Zaprometova
1 вопрос
Станислав Смирнов
1 вопрос
Igor Daniaev
1 вопрос
Иван Савенков
1 вопрос
Maks Brandt
1 вопрос
Антон Мытарев
1 вопрос
Динис Исхаков
1 вопрос
Денис Карандашов
1 вопрос
Алексей Ванхальский
1 вопрос
Егор Р.
1 вопрос
Ярослав Серяков
1 вопрос
Руслан Габитов
1 вопрос
Дмитрий Кобзев
1 вопрос
Daniel Pashtt
1 вопрос
Света
1 вопрос
Виталий Радашкевич
1 вопрос
Кирилл Спицын
1 вопрос
Анатолий Глянцев
1 вопрос
Геннадий Лапицкий
1 вопрос
а ну
1 вопрос
Артём Стерхов
1 вопрос
Andrey Parshikov
1 вопрос
Сауле Кушиков
1 вопрос
Дониеров Аслиддинхон
1 вопрос
Юля Ионова
1 вопрос
Дмитрий Стрекалов
1 вопрос
Воля Иванов
1 вопрос
Николай К
1 вопрос
Дудкин Вадим
1 вопрос
Евгений Щербак
1 вопрос
Sonic The-Hedgehog
1 вопрос
O. N.
1 вопрос
Константин Джураев
1 вопрос
Sergey B.
1 вопрос
Vladislav
1 вопрос
Роман Рыбка
1 вопрос
Иван Петров
1 вопрос
Валерий Петров
1 вопрос
Владислав Селивёрстов
1 вопрос
Иван Жидков
1 вопрос
Anna Dorn
1 вопрос
Марианна Воропаева
1 вопрос
Голодный Волк
1 вопрос
Кирилл Анатольев
1 вопрос
Андрей Ярвепер
1 вопрос
никита коленов
1 вопрос
Boris Mityashin
1 вопрос
Никита Воронович
1 вопрос
Анна Агафонова
1 вопрос
Владимир Алексеевич
1 вопрос
Павел Мельников
1 вопрос
Артем Подчувалов
1 вопрос
Алена Кирсанова
1 вопрос
Вячеслав Говорун
1 вопрос
Александр Речкин
1 вопрос
Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно