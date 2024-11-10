Правда ли, что у электромобилей опасные значения электромагнитного поля? 

Многие пользователи соцсетей знакомы с контентом как на видео ниже: автоблогер измеряет магнитное поле в гибриде или электромобиле и даже в режиме паркинга фиксирует значение 1,4 микротесла (у ног). А уж когда начинает ехать — сила поля растет как на дрожжах. Дальше блогер заявляет, что безопасное значение магнитного поля — только 0,15 микротесла.

Видео из аккаунта westmotors.by

Это довольно интересно, потому что она тестировала гибридную машину и не в режиме чистого электромобиля. Со следующего года массовый выпуск электромобилей в России планируют такие серьезные игроки, как «Росатом» и «Алмаз-Антей», то есть уже скоро в массы пойдут машины, где магнитное поле легко выйдет и за 15 микротесла, не то что за 0,15. Страшно? Пока погодите бояться: к концу этого текста вам станет гораздо страшнее.

Сколько тесла человеку нужно?

Прежде всего надо определиться с тем, какая сила магнитного поля безопасна согласно СанПиНам. В России как бы безопасные значения электромагнитного поля регулирует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Нормы длительного воздействия магнитного поля в них не 0,15, а 5,0 микротесла для жилых помещений.

Нормы для жилых зданий по действующему СанПиН в нашей стране 5,0 микротесла / © garant.ru

Вернемся к страшной опасности электромобилей: на тесте из соцсети кажется, что уровень и в пять, и в 10 микротесла при поездке превышен. Получается, что даже если блогер слегка и хайпанула: безопасный уровень по СанПиНу в десятки раз выше 0,15 микротесла, то все-таки гибридный автомобиль реально может превышать нормы?

Как говорил в таких случаях В. И. Ленин, «Формально правильно, а по сути — издевательство». Действительно, электромоторы на оси машины могут дать у ног фон выше 10 микротесла. Кстати, у дверцы работающей микроволновки будет больше 20 микротесла. А еще больше 10 микротесла — у дверцы вашего холодильника. Ведь даже самый дешевый магнитик на ней — 1,0 микротесла (как мы помним, автор ролика утверждает, что опасно уже 0,15). А есть и существенно более мощные — до десятка микротесла. У кого из нас на кухне нет их небольшой коллекции?

Мы могли бы долго рассказывать об уровне магнитного поля телефона, который вы прижимаете к уху, и прочем, но не будем. Перейдем к главному блюду: на вашей широте магнитное поле Земли равно примерно 50 микротесла. И даже в наименее защищенных магнитным полем регионах — на экваторе — ниже 30 микротесла не бывает. Да, это постоянное магнитное поле, а не переменное, как у многих электроприборов. Но проблема в том, что у науки на сегодня нет никаких конкретных рецензированных научных работ о том, что переменное магнитное поле может быть опаснее постоянного (или наоборот) в случаях что людей, что любых других живых существ.

То есть согласно духу российских СанПиНов Земля — планета для обитания непригодная, во много раз превышающая установленные санитарные нормы по магнитному полю. Зато на Луне и Марсе по нашим санпиновским нормам магнитное поле отличное, ниже установленных порогов. Живи — не хочу.

Как только мы примем во внимание физику Земли, нам тут же станет ясно: авторы видеороликов, намерившие страшные 10-15 микротесла в салоне электромобиля, выскакивают из него как ошпаренные в основном потому, что приличное школьное образование на постсоветском пространстве — редкость. А вот купить магнитометр «с алиэкспресса» может любой. Естественно, такой магнитометр не будет показывать вам магнитное поле Земли: вы в таком случае просто не увидите других сигналов, они будут тонуть на его фоне.

Типичные комментарии на российский блог-платформах по подобным вопросам / © Дзен

Впрочем, китайский магнитометр китайскому магнитометру рознь. Как легко видеть по скриншотам из российских социальных сетей (на картинке выше), некоторые из них, похоже, все же показывают магнитное поле Земли. Поэтому люди под статьями о страшном вреде магнитного поля начинают рассуждать о продаже квартиры, в связи с тем что на их балконе магнитное поле уж слишком сильное. Ведь несчастным жителям в России в XXI веке, понятное дело, неоткуда узнать о том, что у Земли есть магнитное поле, и что продать из-за него квартиру, может, и можно, но смысла нет. Потому что аналогичная в другом районе или в другой стране на балконе тоже покажет магнитное поле, а на Марсе Маск пока еще квартиры продавать не начал,

Можно ли жить в квартире, если магнитное поле в ней равно земному для вашей широты? В эпоху популярности плоскоземельцев и лунонелетальщиков этот вопрос, в целом, достаточно ожидаем / © Дзен

Почему в наших СанПиНах все так странно? Отчего они называют безопасными нормы, которые в земных условиях заведомо невыполнимы? Как они выписали нашу планетуу из безопасных для проживания? Потому что их писали врачи. Врачам в вузах редко рассказывают про силу магнитного поля Земли. Поэтому при формулировке норм безопасности они исходят из принципа максимального консерватизма, также известного как принцип «абы чего не вышло».

Так, впрочем, не везде: западные составители сходных сводов правил менее консервативны. Поэтому в Штатах, например, безопасным уровнем считается все, что до 100 микротесла. Что ж, хоть у кого-то Земля пригодна для обитания.

Оставим в стороне СанПиНы: а что говорит про магнитные поля наука?

Конечно, может встать вопрос. Да, магнитное поле Земли намного сильнее «электромобильного». Но оно ведь крайне локальное, а мы приспособлены к земному глобальному. Может ли локальное магнитное поле на нас как-то повлиять, есть ли на эту тему научные работы?

Работы есть, но надо понимать что далеко не всегда их сведения стоит принимать за истину в последней инстанции. Возьмем набившую оскомину метеозависимость: все научные работы сходятся на том, что ее нет, но любой бегун-любитель, не говоря уже о профессионале, прекрасно знает, что его результаты существенно изменяются вместе с изменением атмосферного давления. Это естественно: человек — архисложная система, поэтому научно точно измерить некоторые процессы в ней тоже крайне сложно. Учитывайте эту оговорку, читая дальнейшее.

На протяжении десятков лет ученые уверенно утверждали, что человек не чувствует магнитное поле Земли. С этой точки зрения магнитное поле может действовать на нас, только если оно достаточно сильное, чтобы нарушить какие-то базовые механизмы в работе клеток и тканей. Такие эксперименты ученые проводили, причем использовали не постоянное магнитное поле, а переменное, наиболее типичное для его техногенных источников. Например, работа в Toxicological Sciences на крысах не нашла вредных эффектов даже от переменного магнитного поля в 1000 микротесла. Значит ли это, что и с людьми все будет хорошо?

Не факт: другая работа уже на мышах показала, что при 200 микротесла, например, все у всех хорошо, а вот при 1000 смертность в единицу времени растет — но только у самцов мышей, а не у самок. Значит для мужчин магнитное поле — это ужас-ужас, надо его избегать? Вовсе нет: та же самая работа показала, что частота злокачественной лимфомы в самках мышей, живших под 1000 микротесла, существенно снизилась. Частота рака легких у мышей обоего пола снизилась уже при полях в 200 микротесла.

Тут нужны оговорки: люди — не грызуны. Они в нашу эпоху умирают в основном не от старости, как лабораторные мыши в двухлетнем эксперименте (мыши больше просто не живут), а от рака. То есть если бы аналогичные опыты можно было бы провести на людях, могло оказаться и так, что продолжительность их жизни возросла. Однако такие эксперименты на нас незаконны. Поэтому с научной точки зрения абсолютно неизвестно, вредны для нас сильные магнитные поля или полезны.

Из имеющихся данных можно сделать только один уверенный вывод: для полей, встречающихся в реальной жизни — то есть существенно ниже 200 микротесла, пока не установлено ни благоприятное, ни зловредное действие на живых существ. Например, для 100 микротесла мыши вообще никаких отклонений (ни в плюс, ни в минус) не показывают.

Значит ли это, что магнитное поле на нас никак не влияет?

Отдельно отметим: предыдущий раздел затрагивает только то, «токсично» магнитное поле или нет. Но есть и еще одна его сторона. Дело в том, что фраза выше «На протяжении десятков лет ученые уверенно утверждали, что человек не чувствует магнитное поле Земли» имеет продолжение: сейчас ученые слегка изменили свое мнение.

В 2019 году они провели исследование, в котором людей сажали в камеры, изолированные от внешних магнитных полей. А потом оказывали на них воздействие определенными величинами искусственных магнитных полей. На голове у участников эксперимента были электроды, которые отслеживали, что там у них с альфа-волнами.

Альфа-волны головного мозга — это волны, возникающие в мозгу в состоянии покоя. Если вы спите, сила и частота их максимальна. Стоит открыть глаза или услышать сильный звук, или почувствовать касание, они ослабевают, если начать думать, станут еще слабее, а если думать максимально интенсивно, то вообще исчезнут. Так вот: у многих людей, на которых действовали магнитным полем, альфа-волны ощутимо ослабевали. Так же, как если бы они увидели что-то.

Это значит, что люди каким-то не очень пока понятным образом чувствуют магнитное поле. Очевидно, что они (в случае современных людей, как минимум) этого не осознают, но не факт, что не используют бессознательно, например, для ориентации. Это было бы логично: нашему виду не менее трети миллиона лет, и основную часть этого времени у него не было компаса.

В то же время наличие неких магнитных «шумов» в автомобиле (которые явно ниже 200 микротесла) вряд ли серьезно мешает нашему здоровью. Если бы это было так, исследования на мышах и крысах показали более существенные эффекты, чем в них удалось обнаружить на самом деле.

Что из всего этого следует?

Все разговоры об опасности 0,15 микротесла не основаны буквально ни на чем. Ноль научных работ поддерживают опасность такого уровня для здоровья. СанПиНы в нашей стране считают опасными 5-10 микротесла, но почему и как были установлены эти цифры, неизвестно. Благо неизвестна и какая-либо научная работа, которой удалось показать опасность для живого существа что 10, что даже 100 микротесла.

При этом мы (не все) как-то чувствуем магнитное поле, но как именно, никто не знает. Тем не менее эти ощущения вряд ли вредны. Любая идея о вредности магнитного поля в десятки микротесла выглядит очень сомнительно, потому что естественное магнитное поле Земли как раз десятки микротесла, и наш вид в нем довольно неплохо себя чувствует.

Да, возможно, что сильные пожизненные магнитные поля подавляют развитие некоторых видов рака. Но это результаты для грызунов: на людях таких экспериментов нет и не будет, поскольку ни один этический комитет не пропустит грант на такую работу на людях.

Пожалуй, главный вывод: не надо принимать важные решения на основе роликов из интернета и постов из соцсетей.

Наша эпоха характеризуется сочетанием двух факторов: сравнительно слабого уровня школьного образования и, в то же время, сравнительно высокой скорости распространения информации. Включая такую, как мнение людей, через это самое образование прошедших скорее формально, нежели фактически. Как говорил известный персонаж: «В стране созданы для вас все условия… Настоящие люди переживают творческий подъем!» Поэтому можно уверенно ждать, что роликов об опасности магнитного поля будет только больше — как и граждан, всерьез в них поверивших.

И это намного опаснее десятка-другого микротесла в вашем автомобиле или на вашем холодильнике.