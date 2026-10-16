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Roman Markin
Roman Markin
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Tesla показала летающий Roadster с газовыми соплами SpaceX и шинами-присосками

На презентации в Техасе новый Roadster проехал вверх колесами по рампе, оторвался от нее и приземлился с помощью газовых сопел. Tesla также продемонстрировала разгон до 60 миль в час за 0,81 секунды. Начало производства Илон Маск обещает в 2028 году.

Сообщество
# SpaceX
# Tesla
# автомобили
# аэродинамика
# Илон Маск
# технологии
# транспорт
# электромобили
Новый Roadster с газовыми соплами / © Tesla
Новый Roadster с газовыми соплами / © Tesla

Tesla представила обновленный Roadster второго поколения с газовыми соплами, разработанными при участии SpaceX. Презентация прошла вечером 15 октября на испытательной площадке SpaceX в Макгрегоре, штат Техас. Во время показа прототип проехал вверх колесами по изогнутой рампе, оторвался от нее и опустился на землю с помощью реактивной тяги.

Машина также совершила воздушный маневр над другими автомобилями Tesla. За ее поведение отвечают две системы: вентиляторы под днищем создают прижимную силу, а сопла на сжатом газе позволяют менять направление движения после отрыва от поверхности. Илон Маск сравнил возможности прототипа с ракетой. Его слова приводит The Verge.

«По сути, он может летать как ракета», — сказал Илон Маск.

Во время отдельного заезда Tesla продемонстрировала разгон с места до 60 миль в час за 0,81 секунды. Как сообщает Car and Driver, в первой попытке компания заявила результат в одну секунду, а затем провела еще один разгон. Маск сказал, что серийная машина должна оказаться еще быстрее. Эти цифры были представлены самой Tesla на презентации.

Новый Roadster с газовыми соплами / © Tesla

Вентиляторная система откачивает воздух из-под автомобиля. В сочетании с уплотнением пространства под днищем она создает разрежение, которое прижимает Roadster к покрытию даже без движения вперед. Tesla утверждает, что этого достаточно, чтобы удерживать автомобиль вверх колесами, в том числе в неподвижном состоянии. Активные аэродинамические элементы и режим Track Mode позволяют менять прижимную силу, дорожный просвет и настройки подвески.

Новый Roadster с газовыми соплами / © Tesla
Новый Tesla Roadster / © Tesla
Новый Tesla Roadster / © Tesla
Новый Roadster с газовыми соплами / © Tesla
Новый Roadster с газовыми соплами / © Tesla

Для работы сопел не требуется заправка обычным ракетным топливом: они используют запас газа под высоким давлением. В официальной публикации Tesla пояснила, что такая система создает усилие в четыре-пять раз больше того, которое могут передать шины. Дополнительная тяга помогает ускорять машину за пределами возможностей одного лишь сцепления колес с дорогой.

Новый Roadster с газовыми соплами / © Tesla
Новый Roadster с газовыми соплами / © Tesla
Новый Roadster с газовыми соплами / © Tesla

Компания описала три исполнения. Двухместный Performance получает активную аэродинамику и вентиляторную систему. Двухместный Thrust имеет задние газовые сопла и заявленный разгон до 60 миль в час менее чем за секунду. Одноместный Rocket оснащается соплами по периметру кузова: они обеспечивают ускорение вперед и вверх, а также повороты в воздухе. Эту версию предложат только по приглашению. Однако Tesla прямо указывает, что Rocket не допущен к использованию на дорогах общего пользования.

Новый Roadster с газовыми соплами / © Tesla

Новый кузов заметно отличается от прототипа 2017 года. У автомобиля угловатый силуэт, скрытые фары, сплошная полоса задних фонарей и подвижные аэродинамические элементы. В салоне установлены центральный экран и два меньших дисплея перед водителем. Рулевой штурвал работает с системой steer-by-wire — без обычной механической связи с колесами. В конструкции использованы магний, титан и углепластик.

Начало производства Roadster теперь намечено на 2028 год, сообщает Reuters со ссылкой на Маска. Следующее поколение спорткара Tesla впервые показала еще в ноябре 2017-го и собиралась запустить в 2020 году, но сроки неоднократно переносились. На нынешней презентации Маск также заявил, что в будущем Roadster останется моделью Tesla, рассчитанной на ручное управление.

Новый Roadster с поднятой дверью и газовыми соплами в задней части / © Tesla
Новый Roadster с поднятой дверью и газовыми соплами в задней части / © Tesla

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Сообщество
# SpaceX
# Tesla
# автомобили
# аэродинамика
# Илон Маск
# технологии
# транспорт
# электромобили
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