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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
3 минуты назад
Рейтинг: +409
Посты: 897

Хидео Кодзима внес правки в сценарий Death Stranding 2, потому что он очень понравился тестировщикам

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима решил частично изменить сценарий компьютерной игры Death Stranding 2 в самый разгар производства.

Сообщество
# игры
# технологии
Кадр из трейлера игры Death Stranding 2 / © Sony Interactive Entertainment
Кадр из трейлера игры Death Stranding 2 / © Sony Interactive Entertainment

О решении Кодзимы рассказал композитор приключенческой игры Йоанн Лемуан («Woodkid») в интервью изданию Rolling Stone.

Кодзима узнал, что всем специалистам, участвовавшим в тестировании компонентов игры, она понравилась. Геймдизайнер, по словам Лемуан,  заявил, что раз так, то это мейнстрим, банально и уже было.

«Я хочу, чтобы игроки полюбили то, что поначалу им вообще не пришлось по душе, — так и появляется настоящая любовь», — сказал Кодзима и внес изменения в те фрагменты сценария, где происходят некоторые важные события. 

Death Stranding 2: On the Beach («Выход смерти 2: на берегу») станет сиквелом Death Stranding, рассказывающей о постапокалиптическом будущем на территории бывших США. 


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