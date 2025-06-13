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Иран готовит крупнейшую в истории ракетную атаку на Израиль

По данным агентства Reuters, Иран планирует масштабную ракетную операцию против Израиля в ответ на недавние удары по своей территории. Источники сообщают, что речь идёт о крупнейшей подобной атаке, готовящейся к осуществлению со стороны Тегерана.

Аббас Арагчи — заместитель министра иностранных дел Ирана, выступивший с обращением к Совбезу ООН на фоне обострения конфликта с Израилем / © Iranian MFA, CC BY

На этом фоне Совет Безопасности ООН созывает внеочередное заседание в пятницу. Поводом стали авиаудары Израиля по территории Ирана, вызвавшие международную обеспокоенность. С инициативой провести встречу выступил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, направивший официальное письмо членам Совбеза.

В обращении Арагчи заявил, что действия Израиля «перешли все красные линии» и призвал международное сообщество не оставлять случившееся без последствий. Он также сослался на статью 51 Устава ООН, которая закрепляет право государств на индивидуальную и коллективную самооборону в случае вооружённого нападения.

«Иран подтверждает своё неотъемлемое право на самооборону и будет решительно и соразмерно реагировать на эти незаконные и трусливые акты», — говорится в письме.

Конкретные сроки или формат возможного ответа пока не раскрываются. Обстановка в регионе остаётся напряжённой, и дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от дипломатических усилий и реакции мирового сообщества.