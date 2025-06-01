Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Солнце впервые рассмотрели с рекордным разрешением – видео

Астрономам удалось получить самые детализированные изображения Солнца, не покидая пределов Земли. Для этого была использована модернизированная система адаптивной оптики телескопа Goode Solar Telescope, расположенного в обсерватории «Большой Медведь» (Big Bear Solar Observatory, США).

© Schmidt et al./NJIT/NSO/AURA/NSF

Наземные наблюдения Солнца традиционно затруднены — атмосферные искажения и яркость самой звезды мешают получению чётких снимков. Чтобы справиться с этими эффектами, исследователи применили деформируемое зеркало, управляемое в реальном времени. Система анализирует атмосферные искажения с помощью специальных датчиков и корректирует форму зеркала, чтобы компенсировать оптические шумы.

В результате удалось достичь беспрецедентного разрешения — телескоп зафиксировал объекты на поверхности Солнца размером от 63 километров. Для сравнения: ранее предел был около 1000 км. Это позволило рассмотреть детали солнечной короны, протуберанцы и петли с такой чёткостью, которая ранее была возможна только в теории.

Система Cona, установленная на телескопе Goode, использует зеркало, которое изменяет свою форму 2200 раз в секунду, чтобы компенсировать искажения атмосферы. Это позволяет получать изображения солнечной короны с разрешением, близким к теоретическому пределу телескопа. Новая технология открывает возможность детального изучения таких явлений, как корональный дождь — плазма, падающая обратно на поверхность Солнца.

© Schmidt et al./NJIT/NSO/AURA/NSF

© Schmidt et al./NJIT/NSO/AURA/NSF

Особый интерес вызвали тонкие структуры солнечной активности, в том числе корональные петли и тонкие протуберанцы. Исследователи считают, что новые данные помогут точнее понять процессы, происходящие в верхней атмосфере Солнца, и в дальнейшем уточнить модели солнечной активности, влияющие на космическую погоду.

© Schmidt et al./NJIT/NSO/AURA/NSF

Сейчас аналогичная система создаётся для нового, более крупного телескопа, что позволит получить ещё более точные изображения и приблизить нас к детальному пониманию физики ближайшей к нам звезды.