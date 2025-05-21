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Разработано обезболивающее нового типа без побочных эффектов и зависимости

Ученые из Университета Дьюка разработали новый тип анальгетика, который блокирует боль, не вызывая привыкания и побочных эффектов, характерных для опиоидов. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Доктор Хаус — собирательный образ врача, ежедневно сталкивающегося с проблемой боли и зависимости от анальгетиков / © FOX, 20th Television, CC BY-NC

Препарат получил название SBI-810 и действует через рецептор нейротензина NTSR1, расположенный на болевых нейронах. В отличие от опиоидов, он активирует строго определённый внутриклеточный путь — β-arrestin-2, минуя механизмы, связанные с зависимостью. Это делает его потенциально более безопасным для длительного применения.

В ходе экспериментов на мышах SBI-810 показал выраженное анальгезирующее действие при различных типах боли — включая послеоперационную, связанную с травмами и повреждением нервов. Животные также проявляли меньше поведенческих признаков стресса, таких как повышенная настороженность или изменение мимики.

Препарат сравнивали с оликеридином — опиоидом последнего поколения, который уже применяется в клиниках. В ряде случаев SBI-810 оказался не менее эффективным, при этом снижая уровень тревожности у подопытных животных. Это говорит о его потенциале как анальгетика с дополнительным анксиолитическим эффектом.

Разработка пока находится на доклинической стадии. Учёные уже подали заявки на патенты и планируют перейти к тестированию на людях. По их мнению, препарат может быть востребован при лечении как краткосрочной, так и хронической боли — например, после хирургических вмешательств, при онкологических заболеваниях или диабетической невропатии.