Слушатели узнают о разновидностях ХИТ, их основных свойствах и их применении на Земле и в космосе.

О мероприятии

Технический прогресс неразрывно связан с научными исследованиями. Сейчас наблюдается всплеск развития электротранспорта, который определяется активным научными работами по усовершенствованию химических источников тока (ХИТ), то есть аккумуляторов.

Слушатели узнают о разновидностях ХИТ, их основных свойствах и их применении на Земле и в космосе. Кандидат химических наук, заведующая лабораторией технологий ионообменных мембран Института электродвижения МФТИ Морозова Софья Михайловна расскажет о процессе и особенностях создания ХИТ с точки зрения специалиста по полимерным материалам.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация