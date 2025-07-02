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Лекция
12+
Космические и земные ХИТы (химические источники тока)

Слушатели узнают о разновидностях ХИТ, их основных свойствах и их применении на Земле и в космосе.

Космонавтика и авиация
6 июля, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Технический прогресс неразрывно связан с научными исследованиями. Сейчас наблюдается всплеск развития электротранспорта, который определяется активным научными работами по усовершенствованию химических источников тока (ХИТ), то есть аккумуляторов.

Слушатели узнают о разновидностях ХИТ, их основных свойствах и их применении на Земле и в космосе. Кандидат химических наук, заведующая лабораторией технологий ионообменных мембран Института электродвижения МФТИ Морозова Софья Михайловна расскажет о процессе и особенностях создания ХИТ с точки зрения специалиста по полимерным материалам.

Расписание
6
Воскресенье
Июль 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

Сегодня, 02:53
Александр Речкин
3
# космос
# технологии
# химия
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# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
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