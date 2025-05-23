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Инфографика: бренды с наибольшим количеством моделей электромобилей

Благодаря активной деятельности Илона Маска его компания — производитель электромобилей Tesla постоянно попадет в выпуски новостей, поэтому порой кажется, что Tesla только и делает, что выпускает новые модели машин. Однако при внимательном рассмотрение вопроса оказывается, что все совсем не так.

Инфографика: бренды с наибольшим количеством моделей электромобилей / © visualcapitalist

На инфографике, представленном выше, показаны автопроизводители с наибольшим количеством моделей электромобилей на рынке по состоянию на конец 2024 года. Данные предоставило Министерство энергетики США.

Mercedes возглавляет рейтинг с 22 моделями в общей сложности — по сравнению с 12 моделями у BMW, занявшей второе место. Tesla расположилась на третьей позиции с девятью моделями, за ней следуют Audi и Kia с восемью моделями каждая.

В модельном ряду Mercedes есть линейка внедорожников EQS и новый электрический Mercedes-Benz CLA, который рекламируют как один из самых эффективных электромобилей для быстрой зарядки. BMW тем временем опирается на успех BMW i4 — своего самого продаваемого электромобиля в этом году.

Tesla, некогда доминировавшая в американском секторе электромобилей, теперь столкнулась с проблемами. Несмотря на по-прежнему сильный модельный ряд, компания испытывает проблемы с продажами, поскольку потребители реагируют на растущую политическую связь генерального директора Илона Маска с президентом Дональдом Трампом.