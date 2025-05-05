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Китайские инженеры использовали DeepSeek при проектировании новых боевых самолетов
Конструктор Шэньянского аэрокосмического университета Ван Юнцин рассказал, что инженеры применили популярную модель искусственного интеллекта DeepSeek для аэрокосмических исследований и разработок.
Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), ИИ уже предложил новые идеи и подходы к разработкам самых современных боевых самолетов Китая. Кроме того, DeepSeek используют для проверки различных расчетов, анализа и моделирования сложных проблем, возникающих на практике.
Шэньянский аэрокосмический университет известен созданием многоцелевых боевых самолетов, таких как J-15 Flying Shark и J-35.
Долгое время ученые предполагали, что мегалитические гробницы, возведенные в Ирландии, служили своего рода семейным склепом, там хоронили представителей знати. Авторы нового исследования опровергли эту гипотезу и выяснили, что древние сооружения никак не связаны ни с властью, ни с династиями.
Многие люди по всему миру верят в карму — существование некоей высшей силы, наказывающей за плохие поступки и вознаграждающей за добро. Канадские психологи недавно выявили любопытную особенность, характерную для этого убеждения. Оказалось, что люди склонны объяснять свои успехи «хорошей» кармой, а злоключения других — кармическим наказанием.
И Лю (Yi Liu) — концепт-дизайнер и цифровой художник из китайского города Далянь. В его работах сочетаются лаконичность формы и выразительная атмосфера, свойственная классической научной фантастике. Художник предпочитает графичный стиль, при этом уделяет большое внимание свету, композиции и настроению.
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
От хронической бессонницы страдают около 20-35% людей, а в пожилом возрасте такие расстройства встречаются почти у каждого второго человека. С кратковременным же недосыпанием из-за графика работы, стресса, слишком долгого пользования гаджетами или других причин сталкивался, наверное, каждый. Международный коллектив ученых с помощью метаанализа обобщил данные прошлых работ о том, как нарушения сна влияют на человеческий мозг, и показал, что постоянные и эпизодические сбои такого рода оставляют разные «следы».
Долгое время ученые предполагали, что мегалитические гробницы, возведенные в Ирландии, служили своего рода семейным склепом, там хоронили представителей знати. Авторы нового исследования опровергли эту гипотезу и выяснили, что древние сооружения никак не связаны ни с властью, ни с династиями.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
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