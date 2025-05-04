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Белый дом объявил о планах прекратить лунную программу NASA

Администрация президента Дональда Трампа опубликовала проект бюджета на 2026 год. В документе содержатся масштабные сокращения бюджета, которые могут нанести сокрушительный удар по исследованию космоса и научным проектам NASA.

Ракета-носитель Space Launch System и Orion / © NASA / Frank Michaux

По данным издания Space News, бюджет агентства сократится на 24 процента в годовом исчислении, что составит разницу в шесть миллиардов долларов. Это станет самым крупным сокращением за один год в истории США.

В то время как финансирование исследовательских программ столкнется с серьезными сокращениями, бюджет исследования космоса человеком может увеличиться примерно на миллиард долларов за счет «новых инвестиций в программы, ориентированные на Марс».

Примечательно, что администрация Трампа предлагает отменить программы чрезвычайно дорогой и проблемной ракеты Space Launch System (SLS) и капсулы экипажа Orion после миссии «Артемида III» — первой попытки доставить астронавтов на поверхность Луны более чем за полвека, которая предварительно запланирована на 2027 год.

В документе также предлагают отменить проект лунной станции Gateway, а также миссию агентства по возвращению образцов с Марса и значительно сократить работы на борту Международной космической станции.

Согласно документу, помимо миссии «Артемида III», бюджет «финансирует программу по замене полетов SLS и Orion на Луну более экономически эффективными коммерческими системами, которые будут поддерживать более амбициозные последующие лунные миссии».

Не нужно уметь читать между строк, чтобы понять, что генеральный директор SpaceX Илон Маск может извлечь большую выгоду от таких изменений. Ранее он призвал NASA отказаться от программы «Артемида».

Однако пока не известно, удастся ли Трампу отменить SLS. Лунная программа агентства пользуется сильной поддержкой в ​​конгрессе. Короче говоря, законодатели, скорее всего, откажутся от предложений свернуть лунную программу NASA всего после трех полетов, что может привести к жарким дискуссиям.