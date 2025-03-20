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NASA не отказалось от сертификации Starliner

После благополучного возвращения на Землю «застрявших» на МКС астронавтов NASA раскрыло, как обстоят дела с проблемным космическим кораблем Starliner компании Boeing.

Космический корабль Starliner / © Boeing

Руководитель программы NASA по развитию коммерческих пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС Стив Стич сообщил, что инженеры агентства совместно с сотрудниками Boeing решают проблемы с утечкой гелия и работой двигателей Starliner, которые возникли во время первого пилотируемого полета.

По словам Стича, в конструкцию Starliner внесут изменения и корректировки, которые проверят во время следующего полета корабля.

Однако пока NASA не решило, будет ли предстоящий полет Starliner беспилотным или пилотируемым. Если он пройдет успешно, то агентство планирует сертифицировать Starliner для длительных миссий с астронавтами на борту вскоре после следующего испытательного полета.