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Раскрыта тайна «черного треугольника» в центре Тихого океана

Пользователи интернета пришли в недоумение, когда четыре года назад в социальной сети Reddit появился спутниковый снимок темного треугольного пятна посреди Тихого океана.

«Черный треугольник» в центре Тихого океана, он же остров Восток / © Google Maps

Изображение породило множество невероятных слухов. Поклонники теорий заговора считали, что пятно в центре Тихого океана — секретная военная база или глубокая яма, которая ведет к центру Земли.

На самом же деле таинственный «черный треугольник» оказался островом под названием Восток. Он расположен в южной части Тихого океана, примерно в 6000 километрах к востоку от Австралии, и принадлежит Республике Кирибати.

Остров представляет собой коралловый атолл площадью 0,25 квадратного километра, а необычный черный цвет, который запечатлел спутник, придают вечнозеленые тропические деревья — пизонии. Они растут настолько близко друг к другу, что выглядят намного темнее с низкой околоземной орбиты, чем есть на самом деле.