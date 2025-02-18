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В Саудовской Аравии раскрыли подробности о первой секции «Зеркальной линии» с пристанью
Представитель агентства развития территорий Саудовской Аравии (The Line) NEOM Денис Хики на форуме частного сектора Фонда государственных инвестиций сообщил, что первая секция города-небоскреба «Зеркальной линии» будет называться Hidden Marina и протянется на 2,5 километра.
Hidden Marina поднимется на высоту 500 метров и будет состоять из трех отдельных модульных сегментов с зеркальным внешним видом.
Рядом с пристанью для яхт построят более 80 000 квартир, 9000 гостиничных номеров, коммерческие и торговые площади, а также пожарные депо, школы, здания полиции и различных служб. Планируется, что в первой секции города-небоскреба поселятся 200 000 жителей.
Сегодня в строительстве проекта задействовано более 140 000 рабочих. Ожидается, что возведение Hidden Marina завершат к 2030 году, что позволит разместить на верхнем этаже «Зеркальной линии» стадион для проведения чемпионата мира по футболу — 2034.
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