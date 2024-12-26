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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
10 минут назад
Рейтинг: +599
Посты: 1435

Инфографика: что будет с мировой экономикой в 2025 году

Аналитики Международного валютного фонда ожидают, что в следующем году глобальный экономический рост мирового валового внутреннего продукта (ВВП) сохранится на уровне 3,2%.

Сообщество
# ВВП
# инфографика
# финансы
# экономика
Инфографика: мировая экономика в 2025 году / © Visual Capitalist
Инфографика: мировая экономика в 2025 году / © Visual Capitalist

На инфографике, представленной выше, приведены данные о номинальном ВВП разных стран и регионов в 2025 году в долларовом выражении. 

Экономика США, согласно прогнозу МВФ, останется крупнейшей — ее объем достигнет 30,3 триллиона долларов. Китай сохранит за собой второе место (19,5 триллиона долларов), на третьей строчке — Германия (4,9 триллиона долларов), обогнавшая Японию (4,4 триллиона долларов). Пятерку лидеров замкнет Индия (4,3 триллиона долларов).

Россия в рейтинге МВФ занимает 11-е место с показателем в 2,2 триллиона долларов.

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# TRAPPIST-1
# землеподобные планеты
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# брюхоногие
# моллюски
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# охота
# раковина
# сверление
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В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.

Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
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# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
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Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
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# собаки
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