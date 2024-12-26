Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: что будет с мировой экономикой в 2025 году

Аналитики Международного валютного фонда ожидают, что в следующем году глобальный экономический рост мирового валового внутреннего продукта (ВВП) сохранится на уровне 3,2%.

Инфографика: мировая экономика в 2025 году / © Visual Capitalist

На инфографике, представленной выше, приведены данные о номинальном ВВП разных стран и регионов в 2025 году в долларовом выражении.

Экономика США, согласно прогнозу МВФ, останется крупнейшей — ее объем достигнет 30,3 триллиона долларов. Китай сохранит за собой второе место (19,5 триллиона долларов), на третьей строчке — Германия (4,9 триллиона долларов), обогнавшая Японию (4,4 триллиона долларов). Пятерку лидеров замкнет Индия (4,3 триллиона долларов).

Россия в рейтинге МВФ занимает 11-е место с показателем в 2,2 триллиона долларов.