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1 час назад
Сеченовский Университет
38

Российские медики создадут программу для оценки риска отрыва тромбов

4.5

Ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разрабатывают инновационную систему на основе математического моделирования и алгоритмов искусственного интеллекта, которая поможет врачам оценивать риск отрыва тромба у пациентов и предупреждать развитие инфарктов, инсультов и других осложнений. С помощью ПО, способного определять тромбы на КТ-снимках и строить 3D-модели изображений, врач сможет прогнозировать риск отрыва тромба и назначать пациенту более точное персонализированное лечение. Прототип системы планируется создать уже к концу 2025 года.

Сеченовский Университет
# инсульт
# инфаркт
# программа
# сердце
# тромб
Инфаркт передней стенки левого желудочка сердца / © Patrick J. Lynch, medical illustrator, ru.wikipedia.org

Сегодня тромбозы — одна из основных причин смертности и инвалидизации людей во всем мире. В России, по разным оценкам, от сердечно-сосудистых заболеваний, напрямую связанных с тромбозами, погибают 1,5 тысячи человек на 100 тысяч населения. Среди самых опасных осложнений тромбоза – инфаркты, инсульты и тромбоэмболия легочной артерии. Это жизнеугрожающее состояние развивается, когда тромбы, оторвавшись, разносятся с током крови по организму и попадают в сердце и сосуды легких. В результате происходит полное или частичное закрытие просвета легочной артерии.

Новый способ оценки риска развития этих состояний предложили молодые ученые Сеченовского Университета. Они разрабатывают ПО, способное не только обнаруживать тромбы, но и моделировать сценарии, при которых многократно увеличивается риск их отрыва. Полученные данные дадут возможность врачу прогнозировать при каких условиях и когда именно это может произойти и назначить пациенту превентивное персонализированное лечение.

«Сегодня уже есть российские и зарубежные IT-решения, которые способны детектировать тромбы на КТ – снимках пациентов. Однако ни одно из них не может оценить риски их отрыва от стенки сосуда, потому что этот фактор очень сложно спрогнозировать, —  отметила автор и руководитель проекта Thromb.AI, магистрантка Передовой инженерной школы Сеченовского Университета, победитель 6 сезона акселерационной программы Sechenov Tech Карина Уразова. – Наш проект направлен на решение этой задачи. Мы разрабатываем ПО на основе алгоритмов машинного и глубокого обучения, которое будет не только обнаруживать  тромбы на КТ-изображениях, но и проектировать их 3D-модели. По этим моделям нейронные сети будут строить расчетные сетки, рассчитывать гемодинамику кровотока, а также в зависимости от формы тромба, его размера и ряда других показателей составлять различные сценарии развития событий. И среди них находить тот, который с высокой вероятностью может привести к отрыву тромба».

В команду разработчиков входят программисты, специалисты по математическому моделированию, машинному и глубокому обучению и врачи-клиницисты. На сегодняшний день уже создан начальный датасет из около 100 реальных КТ-снимков венозных тромбов пациентов, а также разработан алгоритм, выявляющий тромб на изображении. Сейчас команда продолжает пополнять датасет различными типами тромбов и дорабатывает алгоритм для расчета гемодинамики. До конца 2025 года планируется  создать прототип системы и провести его пилотную апробацию в клиниках. В перспективе функционал системы будут расширять и добавят интеграцию с носимыми устройствами. Готовое решение планируется разработать к 2027 году. Использовать ПО для оценки риска отрыва тромбов будут в государственных и частных клиниках. Систему также можно будет применять для обучения студентов медицинских вузов и в программах ДПО.

Проект Thromb.AI Карины Уразовой стал финалистом 6 сезона акселерационной программы Sechenov Tech — единственного в России акселератора федерального масштаба для биомедтех-стартапов. В шестом сезоне Sechenov Tech приняли участие более 400 студентов и молодых ученых из 100 университетов России.  Победителей определили на финальном демодне, который прошел в Сеченовском Университете в конце мая этого года.

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Сеченовский Университет
30 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
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Сеченовский Университет
# инсульт
# инфаркт
# программа
# сердце
# тромб
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# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
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