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Инфографика: страны, лидирующие в добыче сырой нефти

Управление энергетической информации США представило информацию о ежедневной добыче сырой нефти (в миллионах баррелей) в 2024 году и долю каждой страны в мировом производстве.

Инфографика: лидеры по добыче сырой нефти / © InvestyWise

По данным Управления энергетической информации, Соединенные Штаты лидируют с большим отрывом, производя 21,7 миллиона баррелей в день (22% мирового производства). Далее следуют Саудовская Аравия (10,6 миллиона баррелей, или 10,6%) и Россия (10,5 миллиона баррелей, или 10,4% ).

Добыча нефти высококонцентрирована, в цепочке поставок доминируют всего несколько стран. Хотя многие государства добывают очень мало или вообще не добывают этот энергоресурс, их зависимость от нефти остается высокой, что подчеркивает глобальный энергетический дисбаланс.